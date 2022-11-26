هل زوجك عاطل عن العمل؟ اقرئي هذه النصائح الخمس لا شك أن موجة الإقالة العالمية مستمرة، ووفقًا للتقارير، يمكن للعالم أن يتوقع ركودًا اقتصادياً آخر العام المقبل. ولكن ماذا لو أصبح زوجك عاطلاً عن العمل! حسناً، نقدم لك 5 نصائح لما يجب عليك القيام به للوقوف الى جانبه وتقديم الدعم والتفهم بالطريقة المناسبة حتى يعود إلى سوق العمل.

هل زوجك عاطل عن العمل؟ اقرئي هذه النصائح الخمس

دعيه ينفس عن الإحباط

الاستماع هام جدًا أو ما هو الهدف من الزواج في المقام الأول؟ يجب عليك التركيز على الاستماع إلى مشاكله والسماح له بالتنفيس عن إحباطه خاصة عندما يفقد وظيفته. ليس عليك إيجاد الحلول، فقط استمعي بشكل جيدًا له ودعيه يخفف العبء الذي يشعر به.

هل زوجك عاطل عن العمل؟ اقرئي هذه النصائح الخمس

امنحيه بعض الوقت للتكيف

عندما يتم طرد شخص ما أو تسريحه من وظيفته ، يكون الشعور شخصيًا للغاية ويؤثر على قيمته الذاتية. يكون الشعور أسوأ إذا كان هذا الشخص هو العائل الوحيد للعائلة. امنح الشخص بعض الوقت للتخلص من هذا الشعور المزعج. قد تظهر أعراض حزن عليه وتستغرق معالجة الأمر وقتًا ، لذا فإن صبرك هنا له أهمية قصوى.

هل زوجك عاطل عن العمل؟ اقرئي هذه النصائح الخمس

كوني متعاطفة ومتفهمة

عندما يفقد شريكك وظيفته ، عليك بذل جهد خاص حتى لا تشعري بالغضب لأن بطالة رب العائلة قد تؤثر على المنزل بشكل سلبي. وبدلاً من إلقاء اللوم عليه، حاولي أن ترقى إلى مستوى الحدث عن طريق التعاطف والصبر.

هل زوجك عاطل عن العمل؟ اقرئي هذه النصائح الخمس

اشغلي وقته بشيء مفيد

الآن بعد أن توقف عن العمل، شجعي شريكك على تبني هواية أو ممارسة رياضة يحبها. إذا كان يحب الطهي والرسم والفن والحرف اليدوية أو ممارسة التمارين الرياضية أو الرقص أو التدريب أو يحب تعلم لغات جديدة شجعيه على استكشاف هذه الأنشطة ومعرفة كيف يمكن أن تصبح هذه الأشياء مربحة.

هل زوجك عاطل عن العمل؟ اقرئي هذه النصائح الخمس

ذكّريه بنقاط قوته

فقدان الوظيفة سيترك تأثيرًا سلبيًا للغاية ويمكن أن تكون المشاعر المرتبطة به محبطة للغاية. بصفتك شريكة شخص فقد وظيفته للتو، يجب أن تكوني أكبر داعم عاطفي له. ذكّريه بنقاط قوته وحقيقة أنه قادر على تحقيق الأشياء بمجرد أن يركز في القيام بها. اطلبي منه ممارسة التأكيدات اليومية واجلسي معه وسانديه. لا تظهري الشفقة، فقط شجعيه.

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