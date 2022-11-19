6 شخصيات سلبية يجب أن تحذر منهم في مكان العمل قد لا يكون مكان عملنا دائمًا مكانًا ممتعًا للعمل فيه ، خاصةً عندما يكون هناك زملاء عمل سيئين وسلبيين مستعدين لتخريب حياتك المهنية بدوافعهم الشريرة. دائمًا ما تشعر هذه الأنواع من الأشخاص بالغيرة من حياتك المهنية أو تحاول سرقة منصبك. لذلك دعونا نستعرض معكم أنواع زملاء العمل الذين يجب عليكم الابتعاد عنهم دائمًا.

6 شخصيات سلبية يجب أن تحذر منهم في مكان العمل

فيما يلي هذه الأنواع من الشخصيات:

زميل العمل المثير للضجة

يسعى هذا النوع من زملاء العمل دائمًا إلى إثارة ضجة في كل موقف. فالرضا معدوم حول أي نوع جارٍ من العمل. سوف يبرزون الأخطاء ويقدمون تعليقات غير ضرورية قد تؤدي حتى إلى تراجع معنويات زملاء العمل الآخرين.

زميل العمل اللئيم

هذا النوع من زملاء العمل لئيم ووقح للغاية مع الآخرين. الأشياء التي يقولونها تجعل الآخرين يشعرون حقًا بالذنب أو بالسوء. سيحاولون باستمرار إثبات أنك مخطئ إما بالصراخ أو بإهانة طبيعة عملك أمام الجميع.

زميل العمل الثرثار

هذه النوع من زملاء العمل مصدر إزعاج حقيقي. إذا قال شخص ما شيئًا خاصًا له ، فسيبدأ على الفور في نشر الشائعات أو القيل والقال في المكتب. إنها بمثابة مصدر ترفيه لهم. يمكنهم قضاء يوم كامل في الحديث عن الآخرين. افتقارهم للحدود وفضولهم أمر مزعج للغاية في بعض الأحيان!

زميل العمل الذي لا يحترم الآخرين

هذا النوع من زملاء العمل هو الأسوأ. فهو لا يتحدث باحترام مع زملائهم الآخرين في مكان العمل بل ويقول أشياء لئيمة ومهينة وغير محترمة لهم في أقرب فرصة. في بعض الأحيان ، قد لا تكون نيتهم ​​القيام بذلك ولكنهم سيبحثون عن كل أنواع الأعذار لعدم تقديم الاعتذار.

زميل العمل الذي يشتكي دائما

يحاول هذا النوع من زملاء العمل التفكير في الشكوى أكثر من العمل. يبحثون دائمًا عن أخطاء داخل مكان العمل أو لزملائهم، أو حتى في الهيكل التنظيمي، وطرق العمل وما إلى ذلك. شكاواهم المستمرة قد تخلق بيئة غير صحية وسامة للغاية في مكان العمل.

زميل العمل السلبي والعدواني

يحاول هذا النوع من زملاء العمل دائمًا أن يظهر أن كل شيء تحت السيطرة. غالبا ما تكون ردوده قليلة عندما تطلب منه النصيحة أو التوجيه من أي نوع. ولكن عندما تخرج الأمور عن نطاق السيطرة يحاول إلقاء اللوم على الآخرين ويصبح عدوانياً للغاية في المواقف التي تتطلب إدارة وحكمة.

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