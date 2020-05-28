هل زيت القرنفل يعالج فيروس كورونا؟

مؤخرًا، انتشرت الكثير من المعلومات حول فعالية زيت القرنفل في علاج فيروس كورونا كوفيد-19، وجاء الربط بين زيت القرنفل والكورونا بسبب قدرته الكبيرة المثبتة في محاربة الالتهابات وعلاج العديد من مشاكل الجهاز التنفسي.

والجدير بالذكر، أن فيروس كورونا كوفيد -19 المستجد يهاجم الجهاز التنفسي بشكل أساسي ويصيبه بالمرض، وكانت أكثر المعلومات المتداولة حول هذا الموضوع هي فعالية استنشاق بخار زيت القرنفل، إلا أن موقع صحيفةSakshi post أكد على أن هذه المعلومات مغلوطة، وأنه لا صحة لما يتم تداوله عنها، فلم يثبت حتى الآن أن له أي تأثير على قتل أو علاج هذا الفيروس، ويحذر من استخدام زيت القرنفل كعلاج لفيروس كورونا حيث أن يعتبر زيت القرنفل هو زيت أساسي مستخلص من نبات القرنفل، وأصل القرنفل هو شجرة تنمو في جنوب شرق آسيا إلى أنه انتشر في مناطق أخرى حول العالم اليوم، يتم إنتاج زيت القرنفل من خلال عملية تقطير لبراعم زهور القرنفل المجففة، كما يمكن استخلاصه من ساق أو أوراق شجرة القرنفل، يمتاز زيت القرنفل برائحته القوية ولونه شبه الشفاف المائل للأصفر الفاتح.

ويؤكد على أنه مفيد في علاج مشاكل تنفسية كالربو وله قدرة عالية على محاربة ومنع البكتيريا من العيش والنمو في الرئتين، ولكن بسبب أن مرض كورونا ناتج عن فيروس يعرف باسم SARS-CoV-2 فإن زيت القرنفل لا يمكنه محاربته وقتله، وأكدت الصحيفة على أهمية توخي الحذر في تداول المعلومات الطبية الخاطئة التي تصنف على أنها مجرد خرافات وأساطير لا صحة لها.

ومن أهم فوائد زيت القرنفل للجهاز التنفسي:

الاستنشاق: يمكنكِ وضع زيت القرنفل في أداة الرذاذ أو المبخرة لمدة تصل إلى 20 دقيقة في كل استخدام، ستدخل هذه الأبخرة إلى الممرات التنفسية وتعالج الالتهابات فيها وتخفف من حدتها، كما سيحسن عملية التنفس ويخفف من ضيق التنفس.

التدليك الموضعي: يمكنكِ تدليك منطقة الصدر أو الجيوب الأنفية أو فتحة الأنف بزيت القرنفل، سيساعدكِ ذلك في تحسين صحة جهازكِ التنفسي ويقلل من مشاكله.

حليب الأم قد يكون علاجاً محتملاً لمحاربة فيروس كورونا