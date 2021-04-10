هل طفلك ضحية لاضطرابات الأكل؟ فيما يلي 5 علامات يجب أن تبحث عنها

سواء كنت أبًا لمراهق أو طفل صغير، فإن غرس علاقة صحية مع الطعام أمر مهم في أي عمر. قد يمنع نمط الأكل الصحي العديد من الأمراض المزمنة والأيضية في وقت لاحق من الحياة مثل السمنة وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع 2...

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هناك عدة أنواع من اضطرابات الأكل التي قد تضر بصحة طفلك ، بدءًا من فقدان الشهية العصبي والشره المرضي العصبي إلى الشراهة عند تناول الطعام واضطرابات تجنب تقييد تناول الطعام. بالمقارنة مع الأطفال الصغار، فإن المراهقين أكثر عرضة للإصابة باضطراب في الأكل.

فيما يلي 5 علامات خفية لاضطراب الأكل يجب على كل والد أن يبحث عنها:

فقدان الوزن الشديد

يصاب الأطفال في الغالب باضطراب في الأكل لفقدان الوزن. هذا أكثر شيوعًا عند الفتيات مقارنة بالفتيان. إذا كان طفلك يأكل بشكل صحيح ، فسيظل وزنه كما هو وسيزداد وزنه مع ارتفاعه. إذا لم يكن الأمر كذلك ، وبدلاً من اكتساب الوزن فإنهم يفقدون الوزن ، فقد يكون ذلك بسبب أنماط الأكل غير المنتظمة.

تخطي وجبة في المنزل

يمكن أن تكون اضطرابات الأكل من عدة أنواع. بعض الأطفال يفرطون في تناول الطعام ، بينما يتخطى آخرون وجبتهم. لذلك عليك أن تبحث عن أي نمط أكل غير عادي. إذا تخطى طفلك وجبات الطعام في المنزل ، ويفضل في الغالب تناول الطعام في الخارج أو تناول طعامه في غرفته وتجنب تناول الطعام مع العائلة ، فأنت بحاجة إلى الانتباه قليلاً. إن القيام بذلك مرة واحدة في القمر الأزرق أمر جيد ، ولكن إذا أصبح شأناً يومياً ، فهذا أمر مثير للقلق.

ممارسة النشاط البدني

ممارسة الرياضة مفيدة للصحة ويجب على الجميع ممارستها بانتظام. لكن الأطفال الذين يعانون من الشره المرضي قد يمارسون الرياضة بشكل قهري. يسير اضطراب الأكل وممارسة الرياضة جنبًا إلى جنب. نظرًا لأن معظم الأطفال يصابون باضطراب في الأكل لفقدان الوزن ، فمن الشائع بالنسبة لهم الإفراط في ممارسة الرياضة. حتى في حالة الشره المرضي، يأكل الأطفال دسمة ويعوضون عنها بالتمارين الرياضية.

التعليق على شكل الجسم وحجمه

إذا كان طفلك يقضي وقتًا طويلاً أمام المرآة وغالبًا ما يشتكي من مظهره، فهذا أمر مثير للقلق أيضًا. من الشائع أن يشعر المراهقون بالوعي بشأن مظهرهم وصورة أجسادهم. ستلاحظ أنهم يرتدون ملابس فضفاضة ويتجنبون التجمعات الاجتماعية. ولكن إذا أصبح الأمر أكثر من اللازم وبدأ في التفكير في سلوكهم الغذائي، فيجب عليك اتخاذ الخطوات اللازمة للسيطرة عليهم.

التقييد المفرط للأطعمة

قد لا يبدو الأمر مزعجًا لك لأن معظم الأطفال يميلون إلى تجنب مجموعات طعام معينة، ولكن يمكن أن يكون علامة خفية على اضطراب الأكل. إن تجربة نظام غذائي جديد، وحساب السعرات الحرارية، وتقييد مجموعات الطعام ، والاهتمام الشديد بالطهي ، كلها أنماط من اضطرابات الأكل.

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