هل طفلك مستعد للتدريب على استخدام الحمام لوحده؟

من المهم أن نفهم أنه عندما يتعلق الأمر بتدريب الأطفال على استخدام الحمام أو النونية لوحدهم​، فلا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة.

في الواقع ، ما قد ينفع مع صديقتك وطفلها، قد لا يكون مناسباً لك ولطفلك. الأمر كله يتعلق بالصبر والصبر والمزيد من الصبر.

تذكر أن كل طفل مختلف، وبالتالي ، فإن الأسلوب الذي استخدمته مع مولودك الأول قد لا يكون ناجحاً في المرة الثانية. لذا ، كيف تعرف بالضبط ما إذا كان طفلك الصغير مستعدًا للتدريب على استخدام النونية ؟ ابحث عن هذه العلامات المذكورة أدناه:

إذا كان طفلك قادرًا على المشي بمفرده ومستعد للجلوس.

إذا كان طفلك يعبر عن عدم رغبته في ارتداء حفاضات متسخة. يمكن أن يكون إما من خلال تغيير في التعبيرات أو من خلال الكلمات.

إذا كان طفلك قادرًا على خلع الملابس بنفسه.

اذا أصبح طفلك يعبر عن حاجته الى التبول .

اذا اصبحت حركة الأمعاء لدى صغيرك منتظمة.

اذا بدأ الطفل مهتما بالذهاب الى الحمام معك.

انخفاض وتيرة تغيير الحفاضات.

النتيجة:

من المهم أن نتذكر أن التدريب على النونية أو استخدام الحمام يمكن أن يتغير تطوراً. وبالتالي ، من المهم ألا تقارن طفلك بالآخرين.

من المهم أيضًا أن نفهم أن عمر طفلك ليس له علاقة بالتوقيت الذي يبدأ به طفلك الصغير باستخدام الحمام . في النهاية ، الصبر هو المفتاح.