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ديور تقدم الحملة الإعلانية الخاصة بخريف وشتاء 2023-2024

نارت علي

نارت علي

تاريخ النشر: 23 تمّوز / يوليو 2023 - 09:19
ديور تقدم الحملة الإعلانية الخاصة بخريف وشتاء 2023-2024

استطاعت المديرة الإبداعية والعقل المدبر وراء مجموعات أزياء ديور النسائية (Maria Grazia Chiuri) أن تستمد إلهامها من نساء أيقونيات في مختلف المجالات من خمسينيات القرن الماضي لإطلاق مجموعات مميزة وتحمل الكثير من المعاني.

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 أما بالنسبة لمجموعة خريف وشتاء 2023-2024، استوحت المديرة الإبداعية من (Catherine Dior)، الأخت الصغرى لـ(Monsieur Dior)، والمصدر الأساسي لـخط (Miss Dior)، لإطلاق تشكيلة فريدة من نوعها، هذا إلى جانب الإستلهام أيضا من أسطورة الغناء الفرنسية Édith Piaf وJuliette Gréco.

تفاصيل مجموعة ديور التي تقف وراء الحملة

 تحاكي مجموعة ديور لخريف 2023  الأنوثة والتمرد والقوة والرقة في آن واحد.  حيث هيمنت على التصاميم تفاصيل الأزهار بحيث يتشابك القماش المطبع مع خيط معدني يجسد الحيوية وبالإضافة إلى ذلك تسيطر الألوان الأساسية مثل الأحمر والأسود على المجموعة أما الأقمشة بنقشة التارتان فتبرز على المعاطف، السترات والتنانير ذات القَصة المستقيمة التي يمكن ارتداؤها أيضاً تحت المعاطف الكبيرة الحجم، مثل التنانير الواسعة بقصة "كورولا".

تفاصيل أزياء الحملة الإعلانية

تبرز إعادة قراءة دار (Dior) من وحي قوة النساء في الخمسينيات في الحملة الإعلانية الخاصة بمجموعة خريف وشتاء 2023-2024 التي تبصر النور من خلال سلسلة من الصور التي تم التقاطها بعدسة المصورة الفرنسية الأيقونة بريجيت نيدرمير. 

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وفي تمازج مذهل ما بين الضوء والظل، يتميز الديكور بجمالية استثنائية وملهمة وبلمسة من الألوان النابضة التي تعيد إلى الأذهان تلك التي تتخللها المجموعة، مثل ألوان الياقوت والزمرد والأزرق المتباينة مع تدرجات الأسود الذي يعزز مختلف القطع.

  تروي كل إطلالة من هذه المجموعة حكاية لقاء رمزي يجمع بين الإشارة الدقيقة إلى الأرشيفات والرغبة في الإبتكار الدائم. فتدمج التصاميم ما بين الماضي والمستقبل حيث  تزين نقشة الفهد ونقشة المربعات غير المرتبة "هاوندستوث"، باعتبارهما إحدى أساسيات "ديور"  الأزلية، في حين أن الأقمشة المجعدة والمصممة باستخدام الخيوط المعدنية، تجمل قطع الملابس، مما يعكس الابتكار المتجدد باستمرار في المشاغل الخاصة بالدار

 

كلمات دالة:ديورحملة إعلانيةديور 2023ديور خريف 2023

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