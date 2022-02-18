هل لحم الماعز صحي ؟ كل ما تحتاج لمعرفته

في الآونة الأخيرة، بدأ لحم الماعز يكتسب بعض الشعبية، وفي حين أنه غالبًا ما يتم استهلاكه في المطبخ الآسيوي والكاريبي والشرق الأوسط، فإن الطلب عليه أقل شيوعًا في البلدان الغربية، ويعتبر واحد من أكثر اللحوم الحمراء صحة، أقل في الدهون المشبعة والكوليسترول، وأعلى في الحديد من اللحوم الحمراء أو البيضاء الأخرى.

وفي الحقيقة، لحم الماعز له نكهة قوية ورائعة، أحلى من لحم الضأن ولكنه أقل حلاوة من لحم البقر، ويساعد طهيه بالكثير من النكهة والتوابل على تكملة نكهته الفريدة، ولا تحتوي لحوم الماعز على محرمات ثقافية أو دينية قد تحتوي عليها بعض اللحوم الأخرى، مما يجعلها مناسبة لمعظم الثقافات.

أساسيات لحوم الماعز

عادة ما يتم تصنيف لحم الماعز من حيث عمر الماعز عند معالجة اللحم، حيث يشير لحم الماعز الصغير إلى لحم حيوان يبلغ من العمر 4 أشهر أو أقل، ويأتي اللحم البالغ من حيوان يصل عمره إلى 14 شهرًا.

ولحم الماعز الصغير طري للغاية، حيث أن محتواه العالي من الماء يجعله مناسب للعديد من طرق الطهي، ويعد لحم الماعز البالغ أصعب قليلاً ويعمل بشكل أفضل مع طرق الطهي البطيئة والرطبة للمساعدة في إخراج النكهة.

أين يتم استهلاكه ؟ كيف يتم إعداده ؟

لحم الماعز هو مصدر مقبول للبروتين الحيواني في العديد من الثقافات والأديان، حيث يستخدم لحم الماعز عادة في المأكولات الآسيوية والأفريقية والكاريبية والشرق أوسطية، ومن غير الشائع طهي لحوم الماعز في البلدان الغربية، مثل أمريكا وكندا وأستراليا.

وغالبًا ما يتم تحضيره في اليخنات والكاري، ولحم الماعز نحيف للغاية، لذا فمن الأفضل طهيه على نار خفيفة، حوالي 145-160 درجة فهرنهايت، للحفاظ على الرقة والعصارة.

لحم الماعز والقيمة الغذائية

لحم الماعز هو مصدر كبير للعناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين والحديد وفيتامين ب 12 والزنك والبوتاسيوم، كما أنه منخفض في إجمالي الدهون والدهون المشبعة مقارنة بالأشكال الأخرى من اللحوم الحمراء.

توفر حصة (85 جرامًا) من لحم الماعز المطبوخ:

السعرات الحرارية: 122

البروتين: 23 جرام

الدهون: 2.6 جرام

الدهون المشبعة: 0.8 جرام

الكربوهيدرات: 0 جرام

السكر: 0 جرام

الألياف: 0 جرام

الحديد: 18٪ من القيمة اليومية

فيتامين ب 12: 17% من القيمة اليومية

الزنك: 30٪ من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 10٪ من القيمة اليومية

لحم الماعز هو أيضًا مصدر كبير للبروتين، وهو أمر ضروري لنمو وإصلاح الأنسجة والعضلات.

فوائد لحم الماعز

قليل الدهون والدهون المشبعة

في حين أن الدهون قد لا تكون مشكلة، فإن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى استهلاك طاقة إجمالية أكثر مما هو مطلوب، ونظرًا لأن لحوم الماعز خالية من الدهون، فهي مصدر رائع للبروتين بسعرات حرارية أقل، وقد يفيد هذا الأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن.

أيضًا يحتوي لحم الماعز على حوالي 1 جرام من الدهون المشبعة لكل (85 جرام)، وهو أقل من بعض اللحوم الأخرى، فمثلًا لحم البقر الخالي من الدهون منخفض أيضًا في الدهون المشبعة، مع حوالي 2 جرام بحجم حصة متساوٍ، لكن بعض قطع اللحوم الحمراء تحتوي على المزيد.

ويرتبط تناول الدهون المشبعة بزيادة الكوليسترول «الضار»، أو البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، في الدم، وقد تؤدي المستويات العالية من LDL إلى تراكم الرواسب الدهنية في الأوعية الدموية التي يمكن أن تستمر في النمو وربما تنكسر، مما يمنع تدفق الدم ويسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

غني بالحديد

عندما يتعلق الأمر بالحديد، فإن اختيار لحم الماعز يعني الحصول على المزيد مقابل أقل، حيث يحتوي لحم الماعز على ما يقرب من 3.2 مجم من الحديد لكل (85 جرام)، وهذا ما يقرب من ضعف كمية الحديد الموجودة في لحم البقر الخالي من الدهون (1.8 ملغ)، وصدر الدجاج (0.42 ملغ).

فيتامين ب 12

لحم الماعز هو مصدر كبير لفيتامين ب 12. فيتامين ب 12 (المعروف أيضًا باسم الكوبالامين) هو عنصر غذائي أساسي يلعب العديد من الأدوار في الجسم، بما في ذلك إنتاج الطاقة في الخلايا، توليف الحمض النووي، وظيفة الخلايا العصبية، تكوين خلايا الدم الحمراء.

البوتاسيوم

يحتوي لحم الماعز على نسبة عالية من البوتاسيوم، حيث يحتوي على حوالي 344 مجم لكل (85 جرام) أو 10٪ من القيمة اليومية، ولوضع الأشياء في نصابها الصحيح، يحتوي الموز المتوسط (115 جرامًا) على حوالي 375 مجم بوتاسيوم، والبوتاسيوم هو عنصر غذائي وإلكتروليت يساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على وظائف الخلايا، وخاصة الخلايا العصبية والعضلية (18

سلبيات لحم الماعز

اللحوم الحمراء والنتائج الصحية السلبية

في حين أن التركيب الغذائي للحوم الماعز يبدو متفوقًا على بعض أنواع اللحوم الحمراء الأخرى، يُشتبه في أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ومع ذلك، فإن هذا يعتمد في الغالب على دراسات قائمة على الملاحظة على البشر.

وتظهر الأبحاث فقط ارتباطًا وليس سببًا بين اللحوم الحمراء والسرطان، وقد تكون الزيادة في المخاطر مرتبطة بامتلاك عادات غير صحية بالإضافة إلى تناول الكثير من اللحوم الحمراء، وليس فقط بسبب تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء.

الطعم

لحم الماعز له نكهة قوية، حيث أن بعض الناس يعتبرون هذا جانبًا سلبيًا، أيضًا، نظرًا لأنه لحم خالي من الدهون تمامًا، إذا لم يتم طهيه جيدًا، فقد يكون تناول الطعام صعبًا جدًا وغير مرغوب فيه، لذلك يساعد طهيه في درجات حرارة منخفضة لفترات زمنية أطول على إظهار نكهة لحم الماعز.

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