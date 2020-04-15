هل ممارسة الرياضة تحميك من فيروس كورونا؟

ممارسة الرياضة أمر ضروري لتقوية جهازك المناعي وصحة الرئتين، وتساعدك في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، فاحرصي على ممارسة الرياضة يوميًا، خاصة في الصباح كجزء من روتينك اليومي لتعززي صحة جهازك المناعي وتحافظي على صحة جسمك.

وتعتبر الرياضة والصحة النفسية عاملان مرتبطان، فتتعرضين لكثير من الضغوطات اليومية وتواجهين المشكلات التي تتسبب في التأثير السلبي على حالتك المزاجية والنفسية، ومع انتشار فيروس كورونا، تتزايد حالة التوتر والتي تعد أحد أهم الأسلحة التي يمكن أن تهاجمك وتزيد احتمالية إصابتك بالفيروس الوبائي، نظراً لتأثيها السلبي على حالة جهازك المناعي.

ولكن، ممارسة الرياضة لها دور مهم في حمايتك من فيروس كورونا، حيت تعمل الرياضة على تقليل حدة التوتر وتخلصك من الآثار السلبية للضغوطات اليومية والتي من شأنها التأثير على مناعتك. لذلك فهي خطوة ضرورية لحماية صحتك.

"موقع البوابة" يقدم لكم أهم فوائد الرياضة للصحة النفسية:

1- تقليل التوتر والضغوطات اليومية، والتخلص من آثارها النفسية عليك.

2- علاج مشكلات الأرق واضطرابات النوم، لذلك فهي تجعلك تدخلين في نوم عميق، لتقوم أجهزة الجسم بوظائفها كاملة، وهو ما يعزز جهازك المناعي.

تساعدك في التغلب على حالة الخمول الدائم التي تشعرين بها والتي تؤثر على حالتك النفسية بالسلب.

3- تعزز القدرة العقلية والذهنية، وبالتالي تساعدك في إتمام مهامك بشكل جيد وبتركيز أعلى، وهو ما يعمل على تجنيبك الشعور بالتقصير الذي يحمل عليك أعباء نفسية.

4- تنشيط الدورة الدموية في الجسم والحفاظ على صحته وصحة وظائفه وتعزيز عمل الجهاز المناعي.

5- الرياضة علاج فعال للاكتئاب، الذي يتسبب في ضعف جهاز المناعة ويتسبب في تعريض جسمك لكثير من الأمراض ومهاجمة الفيروسات المختلفة.

6- تزيد من نشاط القلب وسعة الرئتين، لذلك فهي خطوة ضرورية لحماية رئتيك، وحتى في حالة التعرض لعدوى فيروس كورونا، فتساعدك صحة رئتيك على المرور من الأزمة بسلام.

المزيد من الصحة والجمال:

طرق شد عضلات البطن في أسبوع وأفضل التمارين المتبعة لشد الترهلات

6 نصائح لممارسة الرياضة في المنزل