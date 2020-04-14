طرق شد عضلات البطن في أسبوع وأفضل التمارين المتبعة لشد الترهلات

عضلات البطن تعتبر جزءاً من عضلات الوسط وهي مهمّة ليس فقط لإعطاء منظر جذّاب وإنّما لتوازُن الجِسم وقوّته، حيثُ لا يخلو أي مجهود جسدي سواء كان مصدره التّمارين أو الأنشطة اليوميّة من استخدام عضلات الوسط، والتي تتكوَّن من عضلات المَعِدة، والظّهر السُّفليّ، وعضلات الخاصرتين، وفي حال وجود ضعف في أيّ من هذه العضلات، فذلك سوف يؤدّي إلى إصابات في الجسم وضغط كبير على العظام والمفاصل.

إن شدّ عضلات البطن من الأمور التي يرغب فيها أغلب الشّباب من الجنسين، وذلك لما تمنحه تلك المنطقة من قوّة للجسم وزيادة في اعتدال المظهر، وبالطبع هناك العديد من العوامل التي تمنع ظهور عضلات بطن مشدودة عند أغلب الناس، ولكن بالقليل من الجُهد وفي فترة قصيرة يُمكن أن يتم تمرين تلك العضلات لتظهر بشكل أفضل وعلى مدى طويل.

حيث يتعرض البطن للعديد من العوامل التي تفقده جاذبيته وجماله كالحمل وزيادة الوزن وفقدان الوزن، ليصبح بعدها مترهلاً ذا مظهر غير جذاب.

وقبل التفكير في كيفية شد عضلات البطن في أسبوع، يجب أولاً معرفة السبب المؤدي إلى ترهلات هذه المنطقة، إذ يجب الانتباه إلى العادات اليومية المتبعة للحصول على النتائج المطلوبة، فالنوم غير المنتظم وحركة الجسم القليلة المترافقة مع تناول أنواع الطعام السكري والدهني وبكميات كبيرة فلن تعطِ النتائج المطلوبة، إضافة إلى ذلك الأطعمة المالحة تتسبب في حبس السوائل في الجسم، وبالتالي التأثير على عملية شد البطن، والأطعمة المقلية الغنية بالزيوت ستتسبب في تكدس الدهون في منطقة البطن، لذا قبل التفكير في كيفية شد عضلات البطن يجب أولاً التقليل من تناول السكريات والأملاح والدهون المشبعة، واستبدالها بالخضروات والفواكه والأطعمة الصحية.

أما بالنسبة لطرق شد عضلات البطن في أسبوع:

- الابتعاد عن تناول الأطعمىة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات كالحلويات المتنوعة والشوكولاتة.

- الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة كالأطعمة المقلية.

- الابتعاد عن تناول الكربوهيدرات.

- ممارسة التمارين الرياضية البسيطة كالركض والسباحة بما لا يقل عن 30 دقيقة في اليوم، حتى يتم حرق أكبر نسبة من الدهون.

ومن أفضل التمارين المتبعة لشد ترهلات البطن:

1- تمرين الجلوس لشد ترهلات البطن

يتم الاستلقاء على الظهر ورفع الركبتين إلى الأعلى، بعدها يتم رفع الظهر نحو الأعلى لأخذ وضعية الجلوس، وبعدها معاودة الاستلقاء، وتكرار التمرين بنفس الطريقة حتى الشعور بإرهاق عضلات البطن.

2- تمرين الجلوس مع الأوزان لشد ترهلات البطن

هذا التمرين شبيه كثيراً بالتمرين السابق، ولكن يتم فيه حمل أي وزن في اليدين، مع إبقاء اليدين مرفوعة عن الجلوس والاستلقاء نحو الأعلى.

3- ​​​​​​​تمرين البلانك لشد ترهلات البطن

يتم الاستلقاء وأخذ وضعية تمرين الضغط، مع تثبيت المرفقين على الأرض، والثبات على هذه الوضعية لمدة 30 ثانية على الأقل مع الحفاظ على استقامة الظهر والجسم.

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