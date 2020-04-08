6 نصائح لممارسة الرياضة في المنزل

تسببت جائحة فيروس كورونا في مكوث الأشخاص في منازلهم، مما أدى إلى وجودهم أمام التلفاز أو العمل من المنزل، مما يؤدي إلى زيادة الدهون والكوليسترول، بالإضافة إلى الإصابة بالأمراض الناجمة عن السمنة، التي تتكون نتيجة المكوث في المنزل دون حركة لمدة طويلة.

وبدلاً من ذلك، الأفضل ممارسة بعض التمارين الرياضية؛ من أجل الحفاظ على الصحة، حيث تساعد الرياضة النشاط البدني على خفض ضغط الدم والكوليسترول، كذلك الحفاظ على كتلة العضلات وكثافة العظام وتقوية جهاز المناعة، بالإضافة تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

أما فوائد الرياضة على الصعيد النفسي فهي تحسن من مظهر أجسامنا وتضفي جمالاً عليها، وتزيد الثقة بالنفس عند الإنسان، فالرياضة خير سلاح نقتل به وقت الفراغ السلبي، ونقهر به الروتين الممل ونشعر بواسطته بالمتعة والإثارة والسعادة، وهذا بدوره يقلص الفرصة للإصابة بالأمراض النفسية المختلفة وخاصة الاكتئاب وغيره من الأمراض وبالتالي ستقوى مناعتنا ضد الأمراض الجسدية والاجتماعية المختلفة، وبالإضافة إلى ذلك الرياضة تمنحنا قدرة أكبر على الانضباط والتحكم بالضغوط والتوتر في حياتنا، وتساعد على النوم وتعالج الأرق والتفكير السلبي والسرحان.

"موقع البوابة" تقدم لكم مجموعة من النصائح لممارسة الرياضة خلال الحجر المنزلي لتجنب زيادة الوزن:

1- إذا كان لديك أجهزة رياضية في المنزل يمكنك اتباع روتين يومي كالمشي أو حركة القدمين من خلال ركوب الدراجة المثبتة.

2- إذا لم يكن لديك أجهزة رياضية في المنزل، يمكنك استخدام الدرج في المنزل من خلال الصعود والنزول على مدار اليوم؛ من أجل زيادة ضربات القلب.

3- يمكنك استخدام بعض المواد الغذائية أو غيرها من المواد الثقيلة نسبياً الموجودة في خزانة مطبخك؛ من أجل تمارينك كأثقال.

4- لتمرين عضلات الذراعين يمكنك استخدام قماش خفيف وربطه بعمود أو شيء ثابت وشدها نحوك من أجل هذا التمرين.

5- من أجل تحريك الجسم وزيادة ضربات القلب، يمكن استخدام تمرين القفز بالحبل.

6- يمكنك الاستعانة ببعض التطبيقات أو مقاطع الفيديو الخاصة بالتمارين الرياضة، التي يمكن ممارستها في المنزل.

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