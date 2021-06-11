هل من الآمن تناول الحمص للأشخاص المصابين بالنقرس؟

مرض النقرس هو نوع من التهاب المفاصل ينتج عن تراكم حمض اليوريك الكيميائي في المفاصل، وعندما يحدث يسبب أعراضًا مثل آلام المفاصل الشديدة والالتهاب والاحمرار، ومن أكثر الأماكن شيوعًا للنقرس هي أصابع القدم الكبيرة.

وفي الواقع، ينتج الجسم حمض اليوريك عندما يتم تكسير مواد كيميائية تسمى البيورينات التي توجد في الجسم بشكل طبيعي، وتوجد أيضًا بتركيزات عالية في بعض الأطعمة وعند استهلاكها بشكل مفرط يؤدي ذلك لرفع مستويات حمض اليوريك وبالتالي الإصابة بالنقرس.

ويعتبر الحمّص من الخيارات الآمنة بالنسبة للأشخاص المصابين بالنقرس، ومن خلال هذه المقالة سنلقي نظرة أشمل كمية البيورينات الموجودة في الحمص إلى جانب ذكر قائمة بالأطعمة الأخرى الآمنة لمصابي النقرس إلى جانب الأطعمة التي يجب تجنبها.



الحمص والنقرس

تعد البيورينات مركبات طبيعية موجودة في الجسم، وعندما تتكسر تتحول إلى حمض يسمى اليوريك، وبالتالي فإن تخفيض البيورينات من خلال النظام الغذائي يخفف حمض اليوريك في الجسم، مما يعني تقليل فرص الإصابة بمرض النقرس.

وفي الحقيقة، يعد الحمص من الأطعمة التي تحتوي على البيورينات بشكل قليل، وهو ما يعني أن الأشخاص المصابين بالنقرس يمكنهم تناوله بشكل آمن.

ولكن يجب الانتباه إلى أحد المكونات التي تضاف إلى الحمص عند تقديمه ألا وهو البقدونس، حيث أنه يحتوي على عدد عالي من البيورينات، ومع ذلك وجدت الدراسات أن الأنظمة الغذائية النباتية الغنية بالبيورينات مثل الفاصوليا، البقدونس، السبانخ والفطر، لم ترتبط بزيادة مستويات حمض اليوريك في الجسم.

ولا يوجد أي تفسير حتى الآن لماذا الخضروات الغنية بالبيورينات لا تساهم في زيادة خطر الإصابة بالنقرس، إلّا أن بعض الباحثين يعتقدون أن الأمر يعود إلى احتواء الخضروات على الألياف.

أغذية أخرى يمكن لمصابي النقرس تناولها

الحبوب الكاملة

المكسرات

البقوليات

الخضروات

الفواكه

البيض

الدواجن

الألبان

الأعشاب والتوابل

الدهون الصحية مثل زيت الزيتون

السمك والمأكولات البحرية

الأفوكادو

أطعمة يجب تجنبها لمصابي النقرس

لحوم الأعضاء مثل قلوب الدجاج أو الكبد البقري وغيره

بعض أنواع الأسماك مثل سمك السلمون المرقط، السردين، التونة، السمك المملح

بعض أنواع المأكولات البحرية مثل السلطعون، المحارات الصدفية، الجمبري

المشروبات السكرية

الخميرة

الكحول

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