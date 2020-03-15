هل من الممكن أن ينتقل فيروس كورونا الجديد عبر الطعام؟

من المعروف حتى الآن أن فيروس كورونا ينتقل من الشخص المصاب إلى السليم عن طرق قطرات الجهاز التنفسي، ولا يوجد أي دليل لانتقاله عبر الطعام.

لكن من المهم قبل تناول الطعام أو تحضيره أن تقوم بغسل يديك باستخدام الماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

كما ينصح بضرورة غسل اليدين خلال اليوم عدة مرات، وبالأخص بعد استخدام المرحاض، السعال، العطاس أو لمس أسطح مختلفة.

ما مدى انتشار فيروس الكورونا؟



لا زال موضوع انتشار هذا الفيروس غير معروف حتى الان، لكن منظمة الصحة العالمية تشجع الدول الاعضاء على مواصلة مراقبة التهابات الجهاز التنفسي الحاد عن كثب، واعادة النظر بعناية الى اي نمط غير عادي من التهاب الجهاز التنفسي الحاد (SARI) .

ما هي أعراض الإصابة بـ مرض الكورونا؟

- حمى عادية

- التهاب الانف مع سيلان

- عطس وسعال

- صداع

- وجع في الحنجرة

- آلام في العضلات

- ضيق في التنفس

- الإسهال

يجدر التنويه أن المعلومات المتوفرة حول فيروس الكورونا والمرض هي معلومات تعتمد على عدد قليل من المصابين، وقد تتغير هذه المعلومات كلما علمنا اكثر حول هذا الفيروس.

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