البوابة – مع اقتراب موسم الصيف من نهايته حان وقت التفكير في حميات غذائية صحية ومضمونة قبل دخول موسم الخمول في فصل الخريف. نقدم لكم 10 حميات غذائية مشهورة على مستوى العالم، بحسب مراكز الصحة الأمريكية.

أفضل 10 حميات غذائية لعام 2023

نظام DASH الغذائي هو نظام غذائي صحي للقلب يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم والدهون المشبعة. وهي غنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. ثبت أن نظام DASH الغذائي يخفض ضغط الدم ويحسن صحة القلب. النظام الغذائي المرن هو نظام غذائي شبه نباتي يتضمن في الغالب أطعمة نباتية ، ولكنه يسمح بتناول اللحوم والأسماك في بعض الأحيان. النظام الغذائي المرن طريقة جيدة لتحسين صحتك وتقليل تأثيرك على البيئة. برنامج وايت واتشرز WW (Weight Watchers) هو برنامج شائع لفقدان الوزن يساعدك على تتبع مستويات طعامك ونشاطك. تقدم وايت واتشرز مجموعة متنوعة من الخطط لتناسب احتياجاتك وميزانيتك. نظام مايو كلينك الغذائي عبارة عن خطة غذائية صحية مصممة لمساعدتك على إنقاص الوزن وتحسين صحتك العامة. نظام مايو كلينيك الغذائي منخفض السعرات الحرارية والدهون وغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. النظام الغذائي الحجمي عبارة عن خطة لخسارة الوزن تركز على تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية ولكنها عالية الحجم. يساعدك هذا على الشعور بالشبع دون استهلاك الكثير من السعرات الحرارية. نظام مايند الغذائي هو نظام غذائي صحي للدماغ غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات. يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والدهون المتحولة. ثبت أن نظام مايند الغذائي يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف. نظام أورنيش الغذائي هو نظام غذائي نباتي منخفض جدًا في الدهون والكوليسترول. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف. ثبت أن حمية أورنيش تعمل على عكس أمراض القلب. النظام الغذائي النباتي هو نظام غذائي يعتمد على الأطعمة النباتية ، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات. النظم الغذائية النباتية منخفضة في الدهون المشبعة والكوليسترول ، كما أنها غنية بالألياف. ثبت أن النظام الغذائي النباتي يحسن صحة القلب ، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان ، ويعزز الوظيفة الإدراكية. نظام كيتو الغذائي هو نظام غذائي عالي الدهون ومنخفض الكربوهيدرات يجبر جسمك على حرق الدهون للحصول على الطاقة. يمكن أن تكون حمية الكيتو فعالة في إنقاص الوزن ، ولكن من المهم اتباعها بأمان تحت إشراف الطبيب. حمية البحر الأبيض المتوسط هي خطة غذائية صحية تركز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية والبروتينات الخالية من الدهون. إنها غنية بمضادات الأكسدة وقد ثبت أنها تحسن صحة القلب وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان وتعزز الوظيفة الإدراكية.

من المهم ملاحظة أنه لا يوجد نظام غذائي واحد يناسب الجميع. يعتمد أفضل نظام غذائي لك على احتياجاتك وتفضيلاتك الفردية. من الجيد دائمًا التحدث إلى طبيبك قبل البدء في أي نظام غذائي جديد.

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