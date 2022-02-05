هل هناك علاج للاكتئاب ؟

لا يوجد علاج للاكتئاب، ولكن لا يزال لديك الكثير من الخيارات للعلاج، وكلها يمكن أن تحسن أعراضك وتقلل من تأثيرها على حياتك اليومية، وأحيانًا قد تعتقد أنه إذا اختفت الأعراض، فهذا يعني أنك شفيت، ولكن ليس هذا بالضبط ما يحدث.

في الحقيقة، قد تصبح الأعراض خفيفة لدرجة تصل بك إلى النقطة التي يمكنك فيها العودة إلى روتينك المعتاد، ولكن سيظل بإمكانك ملاحظة التغييرات المستمرة في مزاجك وعقليتك، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يحدث الاكتئاب في النوبات، لذلك من الممكن حدوث نوبة أخرى في وقت لاحق من الحياة.

علاج للاكتئاب في الوقت الحالي

إذا قام أخصائي الصحة العقلية بتشخيصك بالاكتئاب الشديد، فمن المرجح أن يوصي بواحد أو مزيج من العلاجات، حيث يمكن أن يتخذ علاج الاكتئاب أشكالًا عديدة، بما في ذلك:

العلاج السلوكي المعرفي (CBT)

غالبًا ما يوصف العلاج السلوكي المعرفي بأنه علاج المعيار الذهبي للاكتئاب، حيث يعلمك تحديد وإعادة صياغة أنماط الفكر والسلوك غير المفيدة، وقد تتعلم تقنيات، مثل إعادة الهيكلة المعرفية، أو الحديث الذاتي الإيجابي، أو التنشيط السلوكي، أو الاكتشاف الموجه والتساؤل.

العلاج بين الأشخاص (IPT)

يساعدك هذا النهج في العلاج على التعرف على التحديات في علاقاتك الشخصية التي قد تلعب دورًا في أعراض الاكتئاب ومعالجته، حيث ستتعلم المهارات لإدارة المشاعر الصعبة وتحسين التواصل والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية.

العلاج المعرفي القائم على اليقظة (MBCT)

هذا النهج، الذي يجمع بين مبادئ العلاج المعرفي السلوكي وتقنيات اليقظة، مثل التأمل والوعي في الوقت الحاضر، يمكنه تخفيف أعراض الاكتئاب وتقليل احتمالية تكرارها، وفي الواقع يمكن أن يعتمد أفضل نهج علاجي لك على الكثير، بما في ذلك الأعراض المحددة وكيف يؤثر الاكتئاب على حياتك اليومية وعلاقاتك، لذلك إذا بدا أن أحد الأساليب ليس له تأثير يذكر، فاسأل معالجك عن أنواع أخرى من العلاج.

الأدوية

إذا كنت ترغب في تجربة دواء للاكتئاب، فإن معظم المتخصصين في الصحة العقلية سيوصون بالجمع بين الأدوية والعلاج، وذلك لأن الأدوية لا تعالج دائمًا الأسباب الكامنة أو المحفزات التي تساهم في أعراض الاكتئاب.

وقد تشمل الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب ما يلي:

مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية، غالبًا كنهج أول للعلاج مثبطات امتصاص السيروتونين والنورإبينفرين، والتي قد تساعد إذا كنت تعيش مع كل من الاكتئاب وحالة الألم المزمنة مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، والتي قد تخفف الأعراض التي لا تستجيب لمضادات الاكتئاب الأخرى مضادات الاكتئاب غير النمطية، والتي قد تخفف الآثار الجانبية الجنسية لمضادات الاكتئاب الأخرى مثبتات المزاج أو مضادات الذهان، والتي يمكن أن تعزز آثار مضادات الاكتئاب

ولكن ضع في اعتبارك أن الأدوية ليست بالضرورة أن تكون التزامًا مدى الحياة، ولكن في نفس الوقت إذا منعتك الأعراض من الذهاب إلى العلاج أو الاهتمام بالاحتياجات اليومية الأساسية، فقد يخفف الدواء الأعراض بما يكفي لجعل من الممكن لك تجربة علاجات أخرى.

تحفيز الدماغ علاج للاكتئاب

في بعض الأحيان، تستمر أعراض الاكتئاب، حتى بعد شهور من العلاج والأدوية، وإذا كنت تعاني من اكتئاب مقاوم للعلاج، فقد يوصي فريق الرعاية الخاص بك بما يلي:

العلاج بالصدمات الكهربائية (ECT)

يوصل هذا العلاج نبضات كهربائية إلى الدماغ لإحداث نوبة، مما يغير النشاط الكهربائي في دماغك، حيث سيتم تخديرك أثناء العملية، لذلك لن تشعر بأي شيء على الإطلاق.

التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS)

يُطلق على هذا العلاج أيضًا التحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة، وهو يوفر نبضات مغناطيسية لدماغك، والذي يُعتقد أنه يساعد في تحفيز الأعصاب في الدماغ وزيادة نشاط الدماغ، وفي الحقيقة، إن تحفيز الأعصاب المبهمة تساعد في استعادة توازن المواد الكيميائية في الدماغ المرتبطة بالاكتئاب.

نصائح لعلاج الاكتئاب وعدم تكرار حدوثه

لا توجد طريقة مؤكدة لمنع عودة أعراض الاكتئاب، ولكن العثور على علاج فعال والالتزام به يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً نحو التحسين الدائم، لذلك قد تساعد استراتيجيات الرعاية الذاتية فيما يلي في تقليل فرص عودة الاكتئاب:

ابق على اتصال

قد يكون التحدث مع أحبائك عن الاكتئاب أمرًا صعبًا، ولكن البقاء على اتصال لا يساعدك فقط في الحصول على الدعم العاطفي الأساسي، بل قد يقلل أيضًا من عودة الاكتئاب.

اعتني بصحتك الجسدية

قد يوصي فريق الرعاية الخاص بك بممارسة التمارين الرياضية بانتظام إذا كنت قادرًا على ذلك، وتناول نظام غذائي متوازن، والحد من الكحول، والذي يمكن أن يتفاعل مع مضادات الاكتئاب ويؤدي إلى تفاقم أعراض الاكتئاب.

احصل على نوم جيد

يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى اضطراب النوم، كما أن قلة النوم يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعراض، لذلك للحصول على القدر المناسب من الراحة، خصص 7 إلى 9 ساعات للنوم واهدف إلى الاستيقاظ والنوم في نفس الوقت تقريبًا كل يوم.

خصص وقتًا للأنشطة الممتعة

إن القيام بشيء تستمتع به كل يوم، سواء كان طهي وجبة، أو قراءة كتاب مفضل، أو أخذ كلبك في نزهة طويلة، يمكن أن يعزز مزاجك ورفاهيتك، وبالتالي قد يخفف من الأعراض وقد يكون علاج للاكتئاب.

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