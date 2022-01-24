طبيب البوابة: 5 أخطاء تربية تجعل الأطفال أنانيين على الرغم من أن معظمنا قد لا يدرك ذلك، إلا أن الأطفال يتعرفون ويختبرون مشاعر التعاطف والرحمة في سن الثالثة. الأسرة الصحية هي الأسرة التي يتم فيها تعليم هذه القيم وتشجيعها ولا يتم قمع صوت الأطفال. ومع ذلك، في المنازل التي لا يوجد فيها شرح كافٍ على هذه القيم، قد يكبر الأطفال ليصبحوا بالغين غير أكفاء ونادرًا ما يأخذون الآخرين ومشاعرهم في الاعتبار.

طبيب البوابة: 5 أخطاء تربية تجعل الأطفال أنانيين

فيما يلي خمسة أخطاء في الأبوة والأمومة يجب أن تتجنبها لئلا يتطور طفلك إلى شخص بالغ متمحور حول نفسه:

1.الفشل في خلق فرص التدريس

مثل معظم الأشياء، من المهم أيضًا إدراك وتذكر أنه بغض النظر عن عمر الطفل ، فإن الأطفال يراقبون ويقلدون. يلاحظ طفلك أنماطك السلوكية بدقة وسيقلدك بالتأكيد حتى قبل أن تلاحظ ذلك. لذلك من المهم تضمين كل ما ترغب في تعليمه في سلوكك أولاً ، وقيم الاعتبار ، مع مراعاة الآخرين ومحاولة فهم كيف تشعر أفعالهم. وبالتالي فإن التدريس بالقدوة هو أحد أهم الأشياء التي يجب القيام بها.

2. منح كل شيء دون إبداء الامتنان

إن عمل الأطفال من أجل ما يرغبون فيه ليس مفيدًا لهم فحسب ، بل إنه مهم جدًا أيضًا. من الضروري جعلهم يرون كيف أنهم جزء من شيء أكبر من مجرد أنفسهم وكيف يعمل كل شيء بدعم واتفاق من الجميع. إذا أعطيتهم ببساطة كل ما يطلبونه دون فرض الامتنان ، فإنه يغرس فيهم الشعور بالاستحقاق. إن تعليمهم مصطلحات مثل "شكرًا لك" أو مطالبتهم الاحتفاظ بدفتر امتنان سيساعدهم كثيرًا.

طبيب البوابة: 5 أخطاء تربية تجعل الأطفال أنانيين

3. عدم تعريفهم بالعمل التطوعي

يغرس العمل التطوعي حس المجتمع لدى الأطفال. من المهم أيضًا أن يتعلموا قيم العطاء واللطف والتعاطف من خلال التواصل مع أشخاص ليسوا موهوبين مثلنا. من المهم أن يعرف الأطفال ما هي التجارب التي يشعرون بها بخلاف تجاربهم ، وبالتالي يتعلمون التعاطف بالطريقة الصحيحة. هذا يجلب أيضًا شعورًا بالامتنان فيهم.

4. قول نعم لكل شيء تقريباً

إن الإفراط في دلال طفلك هو الخطوة الأولى نحو تعزيز شعوره بالأنانية. الأطفال الذين لا يُحرمون من أي شيء، على الإطلاق ، يكبرون وهم أكثر تركيزاً على الذات ويكونون أكثر اهتمامًا بأنفسهم ، ويفتقرون إلى أخلاقيات العمل القوية ويتصرفون كما لو أن القواعد لا تنطبق عليهم. من المهم أحيانًا قول لا للطفل وفرض عواقب لأفعالهم غير الصحية.

طبيب البوابة: 5 أخطاء تربية تجعل الأطفال أنانيين

5. عدم معالجة ما يحدث حول العالم

هناك حاجة لتفجير فقاعة السعادة والأمن والتحدث عن أوضاع الناس في جميع أنحاء العالم ، ومعالجة ما يراه طفلك في الأخبار مهم للغاية لغرس التعاطف والتفكير. يساعد هذا أيضًا في التخفيف من الموقف المتمركز حول الذات. بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل ثماني سنوات ، يبدأ في فهم أن مشاعر الشخص قد لا تكون مبنية فقط على ما يحدث معه ، ولكن يمكن أن تكون نتيجة ثانوية لظروف حياته العامة ، وبالتالي فمن الآمن تقديمه إلى الجانب الكئيب من العالم.

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