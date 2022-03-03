هل هناك علاج يوقف الإسهال بسرعة ؟

يتساءل العديد من الناس حول إمكانية وجود علاج يوقف الإسهال بسرعة ، حيث أن الإسهال حالة هضمية تسبب تحول البراز إلى سائل، وقد تستمر هذه الحالة لدى البعض لمدة يومين دون مضاعفات، في حين أن هناك أشخاص يستمر الإسهال لديهم لأكثر من أسبوعين وهذا يسمى الإسهال المزمن والذي قد يؤدي إلى الجفاف.

ومن بين الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى الإسهال المزمن متلازمة القولون العصبي، وأمراض الأمعاء الالتهابية، وحالات مثل مرض الاضطرابات الهضمية والتي تؤثر على امتصاص بعض العناصر الغذائية.

أسباب الإسهال

قد يعاني البعض من الإسهال بسبب عدة حالات، ولكن الأسباب المحتملة لهذه الحالة تشمل:

عدوى فيروسية بما في ذلك فيروس الروتا

التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي

الالتهابات البكتيرية بما في ذلك السالمونيلا

الإشريكية القولونية

الأمراض المعوية

الالتهابات الطفيلية

عدم تحمل الطعام مثل اللاكتوز

رد فعل سلبي بسبب بعض الأدوية

جراحة المرارة أو المعدة

ويعد فيروس الروتا هو السبب الأكثر شيوعًا للإسهال الحاد، حيث وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والسيطرة عليها، فإن هذا الفيروس يسبب الإسهال لدى حوالي 40 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة.

علاج يوقف الإسهال بسرعة

بحسب الأبحاث، حتى تصبح هناك إمكانية للوصول إلى علاج يوقف الإسهال بسرعة، فمن المهم في البداية تعويض السوائل المفقودة من الجسم، هذا يعني أنك بحاجة إلى شرب المزيد من الماء، وفي بعض الحالات الخطيرة قد تحصل على السوائل من خلال الوريد، وفي حال كانت العدوى البكتيرية هي سبب الإسهال، فقد يصف الطبيب لك المضادات الحيوية.

وفي الواقع، هناك عدة أمور يستند عليها الطبيب قبل أن يصف لك علاج يوقف الإسهال بسرعة لديك، وقد تشمل:

شدة الإسهال والحالة ذات الصلة

وتيرة الإسهال والحالة ذات الصلة

درجة حالة الجفاف لديك

الحالة الصحية لديك

التاريخ الطبي

العمر

القدرة على تحمل العمليات والأدوية المختلفة

وعلى الرغم من أن الإسهال يمكن أن يحدث لأسباب مختلفة، إلّا أنه بالتأكيد دائما ما يكون هناك علاج يوقف الإسهال بسرعة، مثل:

تجنب الإصابة بالتسمم الغذائي

تقديم الطعام مباشرة بعد إعداده

تبريد بقايا الطعام على الفور

شرب السوائل

تناول بعض الأطعمة مثل الموز والجزر والبطاطا والأرز

تجنب بعض الأطعمة مثل الأطعمة الغنية بالدهون والحارة والأطعمة الغنية بالألياف

تناول البروبيوتيك

استخدام بعض الأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية

علاج يوقف الإسهال بسرعة للحامل

من المهم جدًا للمرأة الحامل أن تهتم بتعويض السوائل التي فقدتها خلال إصابتها بالإسهال، وللعثور على علاج يوقف الإسهال بسرعة للحامل يمكن اتباع الخطوات والإجراءات التالية والتي تشمل:

الراحة وتناول السوائل

تجنب بعض الأطعمة التي تحول حالة الإسهال لحالة صعبة ومؤلمة

تناول الأدوية المناسبة خلال فترة الحمل لتجنب وجود أي أعراض جانبية

علاج يوقف الإسهال بسرعة عند الأطفال

قد يكون من الصعب مشاهدة طفلك وهو مصاب بالإسهال، خاصة أنه في بعض الحالات قد تكون هناك مضاعفات خطيرة بسبب فقدان السوائل والجفاف، لذلك يجب التركيز على إعطاء علاج يوقف الإسهال بسرعة عند الأطفال مثل:

المياه والنشا

النشويات مثل الخبز والمعكرونة والأرز

البطاطا المسلوقة

الابتعاد عن السوائل والسكريات التي تزيد من الإسهال لدى الطفل

تقديم بعض الأنواع من شاي الأعشاب مثل البابونج

تقديم بعض الأدوية للطفل بعد استشارة الطبيب

علاج يوقف الإسهال بسرعة للرضع

بالنسبة للأطفال حديثي الولادة أو الرضع، في هذه المرحلة قد يصابون بالإسهال، لذلك من المهم الانتباه إلى تعويض السوائل لديهم وعدم تركهم حتى يصلوا إلى مرحلة الجفاف لأنها حالة خطيرة جدًا وقد تتطلب الدخول للمستشفى، لذلك هناك علاج يوقف الإسهال بسرعة للرضع مثل:

التركيز على الرضاعة الطبيعية وإعطاء الطفل رضعات أكثر لتعويض السوائل وتجنب الجفاف

إعطاء الطفل الرضيع رضعات مضاعفة في حالة كان يعتمد على الرضاعة الصناعية

تغيير نوع الحليب الصناعي في حالة استمر الإسهال لأكثر من أسبوعين وذلك بعد استشارة الطبيب

اهتمام الأم بنظامها الغذائي لأن طفلها يتأثر بكل ما تتناوله

اللجوء للأدوية في حالة استمر الأسهال للرضيع وذلك بعد استشارة الطبيب

الخلاصة

في الحقيقة، في حال كنت تعاني من الإسهال، فمن الطبيعي أن يكون أول ما يخطر في بالك هو العثور على علاج يوقف الإسهال بسرعة ، حيث أن هذه الحالة مزعجة للغاية ومؤلمة في بعض الأحيان وقد تسبب الجفاف بسبب فقدان السوائل، وهذه حالة خطيرة قد تتطلب أحيانًا الدخول للمستشفى لتلقي السوائل عن طريق الوريد.

وغالبًا ما يكون الإسهال نتيجة عدوى قصيرة المدى، مثل العدوى الفيروسية والبكتيرية واللتان تعدان من ضمن الأسباب الأكثر شيوعًا للإسهال، ولكن في النهاية، في حال كنت تعاني من الإسهال لمدة تتجاوز أكثر من يومين، فهذا يعني أنك يجب أن تزور الطبيب، ويجب الانتباه بشكل خاص للأطفال دون سن الخامسة لتجنب تعرضهم للجفاف والتي غالبًا ما تعد حالة طبية طارئة لا يجب السكوت عنها، ويجب أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لعلاجها على الفور.

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