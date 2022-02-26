7 من فوائد العنب الصحية للجسم

لقد زرع الناس العنب لآلاف السنين، بما في ذلك العديد من الحضارات القديمة التي استخدمته في صناعة النبيذ، أيضًا يصنع من العنب وجبة خفيفة سريعة ولذيذة يمكنك الاستمتاع بها في المنزل أو أثناء التنقل.

وقد يكون العنب بألوان مختلفة، بما في ذلك الأخضر والأحمر والأسود والأصفر والوردي، حيث تأتي في أشكال متعددة أيضًا، من الزبيب إلى الهلام إلى العصير، وتوجد أيضًا أصناف من البذور والخالية من البذور، ويقدم العنب ثروة من الفوائد الصحية، ويرجع ذلك أساسًا إلى المحتويات العالية من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة.

فوائد العنب الصحية للجسم

معبأة بالعناصر الغذائية

العنب غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، حيث أن (151 جرام) من العنب الأحمر أو الأخضر يوفر:

السعرات الحرارية: 104

الكربوهيدرات: 27 جرام

البروتين: 1 جرام

الدهون: 0.2 جرام

الألياف: 1.4 جرام

النحاس: 21٪ من القيمة اليومية

فيتامين ك: 18٪ من القيمة اليومية

الثيامين (فيتامين ب 1): 9٪ من القيمة اليومية

ريبوفلافين (فيتامين ب 2): 8٪ من القيمة اليومية

فيتامين ب 6:8٪ من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 6٪ من القيمة اليومية

فيتامين ج: 5٪ من القيمة اليومية

المنغنيز: 5٪ من القيمة اليومية

فيتامين هـ: 2٪ من القيمة اليومية

وفي الواقع، العنب مصدر غني بالنحاس وفيتامين ك، حيث أن النحاس هو معدن أساسي يشارك في إنتاج الطاقة، في حين أن فيتامين ك حيوي لتخثر الدم والعظام السليمة.

ويوفر العنب أيضًا كميات جيدة من فيتامينات B مثل الثيامين والريبوفلافين و B6، وهناك حاجة إلى كل من الثيامين والريبوفلافين للنمو والتطور، في حين أن B6 مطلوب بشكل أساسي لاستقلاب البروتين.

قد يساعد على صحة القلب

قد يعزز العنب صحة القلب بعدة طرق، حيث قد يساعد في خفض ضغط الدم، حيث يحتوي كوب واحد (151 جرامًا) من العنب على 6٪ من القيمة اليومية للبوتاسيوم. هذا المعدن ضروري للحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية.

وتظهر الأدلة أن البوتاسيوم يساعد في خفض ضغط الدم بشكل أساسي عن طريق المساعدة في تمديد الشرايين والأوردة، وقد يساعد أيضًا في إفراز الصوديوم ومنع تضيق الشرايين والأوردة التي من شأنها زيادة ضغط الدم.

أيضًا قد تساعد المركبات الموجودة في العنب في الحماية من ارتفاع مستويات الكوليسترول عن طريق تقليل امتصاص الكوليسترول، ففي دراسة استمرت 8 أسابيع على 69 شخصًا يعانون من ارتفاع الكوليسترول، ساعد تناول 3 أكواب (500 جرام) من العنب الأحمر يوميًا على خفض مستويات الكوليسترول الضار، ومع ذلك، لم يكن للعنب الأبيض نفس التأثير.

نسبة عالية من مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي مركبات تساعد في إصلاح الضرر الذي يلحق بخلاياك بسبب الجذور الحرة، حيث أن الجزيئات الضارة هي التي تسبب الإجهاد التأكسدي، ويرتبط الإجهاد التأكسدي بالعديد من الحالات الصحية المزمنة، بما في ذلك مرض السكري والسرطان وأمراض القلب.

وفي الواقع، العنب غني بالعديد من مضادات الأكسدة القوية، ويوجد أعلى تركيز لمضادات الأكسدة في الجلد والبذور، ومع ذلك، قد تؤثر عوامل متعددة على تركيزها، بما في ذلك تنوع العنب، والنضج، وتخزين ما بعد الحصاد، والعوامل البيئية.

قد يكون له تأثيرات مضادة للسرطان

قد تحمي مضادات الأكسدة في العنب من أنواع معينة من السرطان، وقد يساعد الريسفيراترول، وهو مضاد للأكسدة في هذه الفاكهة، عن طريق تقليل الالتهاب والعمل كمضاد للأكسدة ومنع نمو وانتشار الخلايا السرطانية في جسمك، وفي الواقع، تمت دراسته لمعرفة آثاره على العديد من أنواع السرطان.

قد يدعم صحة العظام

يحتوي العنب على العديد من المعادن اللازمة لصحة العظام، بما في ذلك البوتاسيوم والمنغنيز والفيتامينات B و C و K، والتي تساعد في منع هشاشة العظام، وهي حالة تؤدي إلى هشاشة العظام، بالإضافة إلى ذلك، تظهر الدراسات الحيوانية والبشرية أن ريسفيراترول قد يحسن كثافة العظام.

قد يفيد صحة العين

قد تحمي المركبات النباتية في العنب من أمراض العين الشائعة، فعلى سبيل المثال، في دراسة أجريت على الفئران، أظهر العنب الذي تم تغذيته علامات أقل على تلف شبكية العين وكان لديهم وظيفة شبكية أفضل من الفئران التي لم تعط الفاكهة.

بالإضافة إلى ذلك، في دراسة أنبوب الاختبار، وجد أن ريسفيراترول يحمي خلايا شبكية العين البشرية من ضوء الأشعة فوق البنفسجية A (UVA)، وقد يقلل هذا من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهو مرض شائع في العين.

قد يحسن الذاكرة والمزاج

قد يؤدي تناول العنب إلى تعزيز الذاكرة وصحة الدماغ، ففي دراسة استمرت 12 أسبوعًا على 111 من كبار السن الأصحاء، أدى تناول 250 ملغ من مكمل العنب يوميًا إلى تحسين الدرجات بشكل كبير في اختبار قياس الانتباه والذاكرة واللغة، مقارنة بالقيم الأساسية.

وأظهرت دراسة أخرى أجريت على الشباب الأصحاء أن شرب (230 مل) من عصير العنب أدى إلى تحسين الحالة المزاجية وسرعة المهارات المتعلقة بالذاكرة بعد 20 دقيقة من الاستهلاك.

أخيرًا، قد يحمي ريسفيراترول من مرض الزهايمر عن طريق تقليل التهاب الدماغ وإزالة ببتيد أميلويد بيتا، والذي تم ربط تراكمه بهذه الحالة.

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