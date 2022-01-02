هل يؤثر تناول البيض على أعراض التهاب المفاصل ؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن 23٪ من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من التهاب المفاصل، وفي الواقع إذا كنت من بين العديد من الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، فقد تتساءل عما إذا كانت هناك أي تغييرات يمكنك إجراؤها للمساعدة في تخفيف بعض الأعراض وتحسين نوعية حياتك بشكل عام.

ولحسن الحظ، تشير بعض الأدلة إلى أن التغييرات الغذائية يمكن أن تساعد في إدارة أعراض التهاب المفاصل، وخاصة التهاب المفاصل الروماتويدي، ومن خلال هذه المقالة سنستكشف ما إذا كان تناول البيض يؤثر على أعراض التهاب المفاصل.

ما هو التهاب المفاصل ؟

التهاب المفاصل هو حالة شائعة يمكن أن تسبب الالتهاب والتورم والتصلب والألم في المفاصل المختلفة في الجسم، وفي حين أن هناك أكثر من 100 نوع مختلف من التهاب المفاصل، فإن هشاشة العظام و التهاب المفاصل الروماتويدي هي الأكثر شيوعًا.

وهشاشة العظام هي حالة تنكسية يتغير فيها الغضروف في مفاصلك بمرور الوقت، مما يؤدي إلى الألم وانخفاض الحركة، أما التهاب المفاصل الروماتويدي هي حالة مناعية ذاتية يهاجم فيها جهاز المناعة في الجسم عن طريق الخطأ خلايا المفاصل السليمة.

وفي الحقيقة، تختلف أسباب التهاب المفاصل حسب النوع، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تحدث هشاشة العظام بسبب الشيخوخة وصدمة المفاصل والسمنة، بينما يحدث التهاب المفاصل الروماتويدي بسبب عوامل وراثية وبيئية.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يشعر 8 ملايين بالغ مصاب بالتهاب المفاصل أن قدرتهم على الأداء في العمل تتأثر سلبًا بالمرض، ولإدارة الأعراض، يوصي مركز السيطرة على الأمراض بالبقاء نشطًا، والحفاظ على وزن صحي، ومناقشة خيارات العلاج مع طبيبك.

هل يمكن للبيض أن يجعل أعراض التهاب المفاصل أسوأ ؟

قد يعتمد ما إذا كان البيض يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل على الحساسية أو عدم التحمل، حيث يمكن أن يساهم الحمض الموجود في صفار البيض في حدوث التهاب في الجسم، ومع ذلك، لا يوجد حاليًا دليل يشير إلى أن التخلص من البيض من نظامك الغذائي سيمنع تطور التهاب المفاصل أو يحسن أعراضه.

وعلى العكس من ذلك، ثبت أن البيض يحتوي على مركبات قد تكون لها خصائص مضادة للالتهابات، لهذا السبب، يوصى بتناول بيضتين في الأسبوع كجزء من نظام غذائي متوازن جيدًا لمعظم البالغين، بما في ذلك المصابين بالتهاب المفاصل.

من ناحية أخرى، وجدت إحدى المراجعات أن النظام الغذائي النباتي الخالي من البيض يحسن أعراض التهاب المفاصل، ولاحظت مراجعة أخرى الآثار الإيجابية للأنظمة الغذائية النباتية.

لذلك، إذا كان الشخص يعاني من عدم تحمل البيض أو الحساسية، تظهر الأبحاث أنه من المحتمل أن يعاني من تحسن في أعراض التهاب المفاصل عن طريق التخلص منه من نظامه الغذائي.

الفوائد الصحية للبيض

البيض كثيف المغذيات ويقدم العديد من الفوائد الصحية عند الاستمتاع به كجزء من نظام غذائي متوازن، ومن بين فوائده أيضًا:

كثافة المغذيات

البيض مليء بالعناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين وفيتامين د والكولين وأحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتين ومضادات الأكسدة، كما يحتوي صفار البيض على 37 وحدة من فيتامين د، وهي 5٪ من القيمة اليومية التي يحتاج إليها الجسم.

ولقد تم ربط نقص فيتامين د بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وتشير الأبحاث المبكرة إلى أن الفيتامين قد يساعد في تخفيف أعراض الحالة إذا تم استخدامه كمكمل غذائي، وإذا أمكن، اشترِ البيض من الدجاج الذي يربى في المراعي، لأن هذه البيض يميل إلى احتوائه المزيد من فيتامين د.

قد يحسن صحة العين

يحتوي البيض على اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة القوية، وتوجد كميات مركزة منها أيضًا في شبكية العين، وهي الجزء الأعمق من عينك.

وغالبًا ما يشار إلى مضادات الأكسدة هذه على أنها أصباغ بقعية لأنه ثبت أنها تبطئ تطور التنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهي حالة في العين تؤثر على شبكية العين ويمكن أن تسبب ضبابية في الرؤية أو فقدان البصر.

قد يدعم إدارة الوزن

قد يساعدك تناول البيض بانتظام على إدارة وزنك، حيث أن إدارة الوزن هي إحدى توصيات مركز السيطرة على الأمراض (CDC) لإدارة أعراض التهاب المفاصل.

وعلى الرغم من توفير حوالي 70 سعرة حرارية فقط لكل منها، إلا أن البيض مشبع، وهذا بفضل محتواه من البروتين، وهو مغذيات كبيرة ثبت أنها تساعد في إبقائك ممتلئًا، خاصة عند تناولها إلى جانب مصدر صحي للألياف مثل الحبوب الكاملة أو الخضروات.

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