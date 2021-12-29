المشروبات الغازية تحتوي على مادة الأسبارتام التي تستخدم في المشروبات الغازية الخاصة بالحمية، وهي مادة فعالة لسموم المخ واضطراب الغدد الصماء، بالإضافة إلى حمض الستريك والنكهات الاصطناعية الموجودة والتي أيضاً تكون مادة سامة أخرى على الدماغ.

لهذه الأسباب لا ينصح الإكثار من المشروبات الغازية الدايت

قد تسبب اضطراب عملية الأيض

تسبب الإكتئاب

تضاعف خطر الإصابة بالسكري

زيادة فرص الإصابة بنوبات الربو

تسبب احساس دائم بالجوع مما يزيد فرص زيادة الوزن

تزيد فرص الإصابة بأمراض الاوعية الدموية

مكونات المشروبات الغازية

الماء العادي

السكر (يعادل ١٠ ملاعق سكر كبيرة لكل ٣٣٠ مل من المشروبـات الغازيـة) وبعض الشركات تستبدله بمحليات صناعية أخرى.

الأحماض مثل حمض الستريك.

منكهات وملونات.

الكافيين.

ثاني أكسيد الكربون (الغاز الذي يتصاعد من أسفل الكأس).

مخاطر تناول المشروبات الغازية على صحة الجنين

تقلل تدفق الدم إلى الجنين، لاحتوائها على الكافيين الذي يضر الطفل ويكسر الكالسيوم والفيتامينات الضرورية لصحته.

تسبب الزيادة المفرطة في حركة الجنين داخل الرحم، بسبب تأثير السكريات الزائدة التي توجد فيها.

أضرار المشروبات الغازية على الأطفال

اضطراب نسبة السكر في الدم وقد يسبب داء السكري للأطفال.

اضطراب للغدد الصماء

حمض الستريك الموجود في الصودا يمكن أن يحتوي على جلوتومات أحادية الصوديوم والتي تعتبر من سموم الدماغ القوية.

هشاشة العظام

هل المشروبات الغازية تؤثر على الدورة الشهرية؟

لا يوجد علاقة بين تلك المشروبات والدورة الشهرية، فالمكون الأساسي من تلك المشروبات هو الماء، وهو ضروري لإرواء الجسم، خصوصاً أثناء الدورة الشهرية والبدائل الصحية كثيرة ومتنوعة يمكن تناولها بعيداً عن تلك المشروبات الغريبة، مثل: الماء والعصائر الطازجة، ومشروبات الكركديه والحلبة واليانسون والزنجبيل والقرفة.

أضرار المشروبات الغازية أثناء الدورة الشهرية

يزيد الكافيين من احتباس الماء في الجسم

الانتفاخ

اضطرابات الجهاز الهضمي

أضرار المشروبات الغازية على الرجال

المشروبات الغازية تؤثر بشكل سلبي على الشرايين الموجودة بالعضو الذكري لدى الرجل

ضعف في الانتصاب

عدم الشعور بالرغبة والإثارة الجنسية.

هل تقلل المشروبات الغازية الخصوبة؟

تناول المشروبات الغازية بمعدل كوب أو أكثر يوميًا، قد يقلل من الخصوبة عند الرجال والنساء، مما يعيق القدرة على الإنجاب، وبالتالي يحدث تأخر الحمل.

أضرار المشروبات الغازية على القلب

ارتفاع ضغط الدم والاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فضلاً عن السمنة.

يؤثر على عضلة القلب ويصيبها بامراض مختلفة تودي بحياة الانسان في كثير من الحالات.

هشاشة العظام لدى السيدات والاطفال اضافة الى تسوس الاسنان ورفع نسبة السكر في الدم.

أضرار المشروبات الغازية مع الأكل

تحتوي المياه الغازية على كمية كبيرة من الصوديوم، الذي يؤدي إلى تخزين السكر والدهون بالجسم.

تقلصات وحرقة بالأمعاءلأنها تحتوي على الكافيين، وهو من المواد المهيجة للمعدة.

الإصابة بالتلبك المعوي.

تقلل من إفراز المعدة للعصارات الهضمية ما يؤدي إلى عسر الهضم.

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