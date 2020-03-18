هل يساعد الخل حقاً في قتل فيروس الكورونا؟

مع استمرار نمو الحالات المؤكدة لفيروس كورونا ـ COVID-19 حول العالم، زادت حالة الهلع و الذعر بين الجماهير. وبعد ان أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن الفيروس الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية ارتفع لدرجة وباء ، وبينما لم ينجح العلماء حتى الآن في العثور على علاج هذه السلالة الجديدة من الفيروس التاجي. أصبحت الطريقة الوحيدة لكبح نمو الفيروس هي اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ومع توجه العديد من الناس لتخزين إمدادات المنتجات مثل أقنعة الوجه ومعقم اليدين زاد الطلب عليها وأصبحت نادرة لذلك بدأ الناس باللجوء إلى المطهرات الطبيعية مثل الخل لأغراض التنظيف.

يستخدم الخل لأغراض متنوعة. من السلطات والوجبات الخفيفة لتنظيف الغسيل والمنزل ، استخدامات الخل لا حصر لها. إنه رخيص ويوجد عادة في كل بيت. لكن السؤال هو ما إذا كان الخل يساعد بالفعل على قتل الجراثيم؟

هل الخل مطهر؟

نعم ، الخل مطهر بالفعل ، ولكنه غير فعال في مكافحة الكورونا. المكون الرئيسي للخل هو حمض الأسيتيك ، الذي لديه القدرة على قتل البكتيريا والفيروسات. ولكن هناك عدد قليل من الدراسات التي أكدت أن الخل له خصائص مضادة للبكتيريا.

كشفت دراسة أجريت للنظر في فعالية المواد الكيميائية ومنتجات التنظيف الطبيعية ، أن الخل دمر سلسلات Staphylococcus aureus و E. col ، ولكنه ليس فعالا مثل المواد الكيميائية الأخرى. أيضا ، يستغرق الأمر حوالي نصف ساعة لتدمير البكتيريا والجراثيم.

يمكنك استخدام الخل لأغراض التطهير ، ولكن عندما يتعلق الأمر بتنظيف الأسطح ذات المخاطر العالية بالتلوث، مثل ألواح التقطيع والأرفف أو الثلاجة ، فإن استخدام الخل ليس خيارًا مثاليًا.

كذلك يمكن استخدامه على الأسطح مثل الزجاج والنوافذ والجدران والخزائن والأرضيات ، ولكن يجب تجنبه على الأسطح مثل الحجر الطبيعي أو الخشب المشمع أو الحديد الزهر أو الألومنيوم.