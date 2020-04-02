تعد فيروسات كورونا فصيلة كبيرة من الفيروسات التي تسبب اعتلالات تتنوع بين الزكام وأمراض أكثر وخامة، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV)، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس) (SARS-CoV). ويُمثِّل فيروس كورونا المستجد (nCoV) سلالة جديدة لم يسبق تحديدها لدى البشر من قبل.

ولأن فيروس كورونا ينتقل من خلال الملامسة المباشرة للأسطح ويعيش عليها لفترات طويلة، شاعت التساؤلات بين الناس بطريقة الوسوسة حتى وصلت إلى طلاء الأظافر، هل ينقل طلاء الأظافر فيروس كورونا؟

إلى الآن لم يثبت علميًا قدرة انتقال فيروس كورونا المستجد بواسطة طلاء الأظافر، إلا في حالة واحدة وهو ملامسة الأيدي مباشرةً بين العاملات في صالونات التجميل لأظافر الزبائن أثناء تطبيق طلاء الأظافر لهن مع عدم تعقيمها أو دون استخدام قفازات.

وكذلك الأمر بما يتعلق بالأدوات المستخدمة في تقليم الأظافر وتنظيفها وتلميعها في صالونات التجميل، هذا بالطبع في حال كانت أيدي العاملات أو الأدوات ملوثة بالفيروس.

وتساهم الأظافر في انتقال العدوى لصاحبها من خلال عادة قضم الأظافر والتي تُعد من أسهل وسائل انتقال الجراثيم و العدوى، حيث تتجمع أسفل الأظافر الكثير من الأوساخ والبكتيريا والفيروسات، لذا فإن قضمها ينقل جميع الجراثيم إلى الفم مباشرةً، وتشمل هذا الجراثيم التي تختبئ في الأظافر وعلى جوانبها فيروس كورونا كوفيد 19، لذا من الضروري للوقاية من هذه الجراثيم أن يتم تنظيف وتعقيم الأظافر جيدًا ومن الأفضل تقليمها جيدًا وإزالة الزوائد الجلدية، لتجنب انتقال العدوى من خلال الأظافر.

طريقة تنظيف الأظافر في المنزل

1- نظفي الأوساخ العالقة تحت الأظافر باستخدام أداة خاصّة تُباع في الصيدليات، ومن الأفضل أن يتم التنظيف في الحمام تحت إضاءة قوية كما يُفضل تنظيفها قبل غسل اليدين لأنّه كلما كانت الأظافر جافّة كلما كان تنظيفها أسهل.

2- استخدمي صابون يحتوي على مواد طبيعية واغسلي يديك بالماء الدافئ فليس بالضرورة غسل الأظافر وحدها فقط، ويجب استخدام صابون لا يحتوي على مادة البارابين لأنّها تُضعف الأظافر، كما يجب الابتعاد عن المواد التي تحتوي على الكحول.

3- ضعي كمية من الماء الدافئ والصابون في وعاء ثُم ضعي أصابعك به لمدة ثلاث دقائق، ويجب أن تكون درجة حرارة الماء متوسطة ما بين الفاترة والساخنة.

4- اغسلي يديك بالماء والصابون وجففيهما جيدًا قبل البدء بقص الأظافر، وابدأي بتقليم الأظافر بطريقةٍ مستقيمةٍ، واحرصي ألا تُقصِّري الأظافر كثيرًا، وأبقي جُزءاً منها لحماية الجُزء العلوي من الإصبع.

5- استخدمي معجون الأسنان لتبييض الأظافر من خلال الاستعانة بفرشاة أسنانٍ قديمة وضعي كميّة مناسبة من معجون الأسنان عليها مع فرك الأظافر بها بحركةٍ دائريّةٍ لمدّة دقيقة، أو الليمون والزيت الزيتون.

6- استخدمي المبرد وابدأي بالبرد باتجاهٍ واحدٍ فقط، فكثيرٌ من السيدات تُخطئ في استخدامه بحيث تقوم بالبرد من خلال تحريك المبرد للأمام والخلف، وهذه الطّريقة تجعل الأظفر سهل التكسُّر، كما يجب عدم استخدام المبرد إن كانت الأظافر مبللة.

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