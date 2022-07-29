هل يسبب عصير الرمان حرقة المعدة ؟

إذا كنت قد عانيت من حرقة المعدة، فأنت تعلم أنها يمكن أن تكون تجربة مؤلمة، حيث أن حرقة المعدة هي إحساس حارق تشعر به في الصدر، ويحدث عندما ينتقل حمض المعدة إلى أعلى المريء، وهي عملية تُعرف باسم الارتجاع المريئي.

ويمكن أن يتسبب الارتجاع في تقيؤ الأطعمة وزيادة الالتهاب بمرور الوقت والتداخل مع البلع، وهناك شكل أكثر خطورة من الحموضة المعوية يعرف باسم مرض ارتجاع المريء المعدي (GERD).

وفي كثير من الأحيان، يمكن التعامل مع الأعراض من خلال تعديل نظامك الغذائي ونمط حياتك، حيث أن الأطعمة الحمضية هي محفز شائع لحرقة المعدة وتوجد في العديد من الفواكه والعصائر، لذلك من المفيد أحيانًا تجنبها.

وهذا يطرح سؤال مهم: ما هي أنواع العصائر التي يمكنك الاستمتاع بها إذا كنت تعاني من حرقة المعدة ؟ لذلك من خلال هذه المقالة سنتعرف بالتحديد على عصير الرمان وتأثيراته على حرقة المعدة، بالإضافة إلى بعض النصائح لتقليل الارتداد.

عصير الرمان وحرقة المعدة

عصير الرمان حمضي، وبالتالي قد يسبب حرقة المعدة والارتجا، ويصنع عصير الرمان من استخراج الجزء السائل من فاكهة الرمان عن طريق العصير، مما يسمح ببقاء العناصر الغذائية القابلة للذوبان في الماء مثل فيتامين سي في المنتج النهائي.

ومع ذلك، يفتقر عصير الرمان إلى الألياف، حيث يتم التخلص من البذور والقشر، حيث أن عصير الرمان غني جدًا بالحمض، وتوجد الحموضة الإجمالية 1,1 جرامًا من الحمض في 100 سم مكعب من العصير.

وفي الحقيقة، قد تؤدي الأطعمة الحمضية، بما في ذلك العصائر الحمضية مثل عصير الرمان، إلى حرقة المعدة لبعض الأشخاص الذين يعيشون مع هذه الحالة، وذلك لأن الحموضة قد تهيج بشكل مباشر الجلد الرقيق الذي يغطي المريء، ونظرًا لأننا نعلم أن زيادة تناول الألياف يمكن أن يساعد في تقليل الارتداد، فمن المحتمل أنه عن طريق إزالة الألياف من الرمان، يزداد تأثير الحموضة على الارتجاع.

عوامل تؤدي إلى حدوث حرقة المعدة

هناك العديد من الأسباب التي تجعل شخص ما يصاب بحرقة المعدة أو الارتجاع، وتشمل ما يلي:

الحمل

التدخين

الكافيين والكحول

أدوية معينة، مثل حاصرات قنوات الكالسيوم

زيادة تعرض المريء للحمض

وغالبًا ما يكون الارتجاع مصحوبًا بأعراض هضمية أخرى، مثل عسر الهضم وآلام أعلى المعدة والغثيان والانتفاخ والتجشؤ، كما يمكن أن تزيد المحفزات الغذائية من خطر الارتجاع، وقد يكون هذا مربكًا، لأن تناول الفواكه والخضروات الكاملة يرتبط بانخفاض حدوث الارتجاع، بغض النظر عما إذا كانت حمضية أم لا.

ولكن كما هو الحال مع العديد من الأشياء المتعلقة بالهضم، فإن عصير الرمان هو مجرد قطعة واحدة من اللغز، حيث تشمل العوامل الأخرى التي قد تؤثر على الارتجاع توزيع المغذيات الكبيرة وتوقيت الوجبات وحجم الوجبات.

طرق لتقليل مخاطر حرقة المعدة

من المهم الاستماع إلى جسمك والعثور على مستوى تحملك للأطعمة والمشروبات الحمضية، فإذا كنت تستمتع بعصير الرمان، فجرّب هذه النصائح لتقليل مخاطر حرقة المعدة أو الارتجاع:

جرب تخفيف عصير الرمان بالماء لتقليل تركيزه وبالتالي كمية الحمض التي تشربها.

حاول المشي بعد الوجبات وتجنب الاستلقاء.

حاول الانتظار 3 ساعات بعد تناول الطعام للنوم.

ارتدي ملابس فضفاضة، خاصة حول الخصر.

استمتع بعصير الرمان العادي بدلاً من خلطه بالماء الغازي الفوار، حيث يمكن أن تؤدي المشروبات الغازية إلى الارتجاع.

استمتع بعصير الرمان مع الوجبات، حيث قد يؤدي تناول العصائر الحمضية أو المحفزات الغذائية الأخرى على المعدة الفارغة إلى تفاقم الأعراض.

تقليل المحفزات الغذائية الشائعة الأخرى التي قد تسبب حرقة المعدة مثل الكافيين والكحول والأطعمة الحارة والوجبات الغنية بالدهون والشوكولاتة والنعناع.

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