هل يصح تحفيز أطفالك بالمال لأداء مهامهم المنزلية؟

لطالما كان تحفيز الأطفال بالمال لأداء أعمالهم المنزلية موضع جدل بين الآباء، حيث يشعر بعضهم أن الأمر يعلم الأطفال درسًا خاطئًا، بينما يرى البعض الآخر أنه حافز فعال لتشجيع الأطفال على أداء المهام المنزلية والمشاركة في اعمال المنزل.

أجرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" دراسة استقصائية شملت سؤال الآباء عما إذا كانوا مستعدين لدفع الأموال لأطفالهم مقابل أداء الأعمال المنزلية، ووجدوا أن 81.5 % من الآباء غير مستعدين لدفع المال لأطفالهم الأعمال اليومية، بينما قال 18.5 % فقط من الآباء إنهم مستعدين لدفع المال لأطفالهم.

وأوضح معظم الآباء أنهم يفضلون قول "شكرًا" لأطفالهم على المساعدة في الاعمال المنزلية، مشيرين إلى ضرورة تعليم الأبناء أن يكونوا اعضاءً مفيدة في العائلة.

بينما قال الآباء المستعدين لدفع المال لأطفالهم إنهم يدركون أهمية تعلم أبنائهم إدارة الأموال، في بداية حياتهم، بالإضافة إلى أن المال يحفزهم على أداء الأعمال المنزلية اليومية، ويعفي الآباء من الحاجة للإلحاح عليهم لآدائها.

ووفقا للخبراء، لا يبدو أن هناك أي ضرر من تحفيز أطفالك بالمال لأداء الأعمال المنزلية وتعليمهم قيمة المال، ولكن هذا قد لا يصلح لجميع الأسر، فكل اسرة وكل طفل مختلف، ولذلك إذا وجدت أن دفع المال لأطفالك مناسبًا لك وله، ويعود عليكما بمنفعة متبادلة، فلا ضرر من ذلك، وإذا لم يكن هذا الحال، فلا مشكلة. فأهم شيء يجب أن يتعلمه الأطفال هو أن يكونوا جزءًا فعالًا من الأسرة.

وإذا كنت تحفزين أطفالك بالمال، تأكدي من معرفته لقيمته، وعلميه إدارة أمواله بطريقة صحيحة، حيث يمكنك دفعهم لتقسيم أمواله إلى 3 أجزاء، جزء للإنفاق والآخر للادخار، والأخير للتبرع، ليتعلم ابنائك شراء الأشياء التي يريدونها، والادخار ومساعدة الآخرين في نفس الوقت.

وإذا كنتِ لا تريدين تحفيز أطفالك بالمال، فيمكنك مكافأتهم بتقديرهم، ومدحهم امام الآخرين، والسماح لهم بمزيد من الوقت امام التلفزيون أو للعب، أو إعطائهم بعض الحلوى مثل الآيس كريم.

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