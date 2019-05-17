10 نصائح تساعد الطفل على التلغلب على خجله

الدكتورة فؤادة هدية أستاذة طب نفس الأطفال بجامعة عين شمس مجموعة من النصائح للوالدين لحل مشكلة خجل طفلهما.
1- لا تكثرا في ما تتوقعانه من طفلكما، فإذا لم يكن راغباً -مثلاً- في الذهاب إلى عيد ميلاد صديق فلا داعي لإجباره؛ حتى لا يزيد من خوفه.
2- تقبلا خجله؛ فبعض الأطفال منفتحون على الناس، وبعضهم الآخر حذرون، وفئة ثالثة تتراوح بين الأولى والثانية.. فلا تجعلوه يفهم أنه يعاني من مشكلة ما.
3- لا تبخلا عليه بكلمة مديح عندما يعلق بكلام ما على حديث.
4- دعوه يراكما تتفاعلان مع الناس في مواقف اجتماعية.
5- لا تشعراه أن اللوم بانتظاره إذا إخطأ.
6- أجيبا عن الأسئلة التي لا يعرف بماذا يجيب عليها.
7- شاركاه الحديث، مثلاً: ما رأيك بإعداد بيتزا للعشاء الليلة؟ أخبر عمتك عما شاهدته أمس في حديقة الأسماك.
8- لا تذلاه فهذا يفقده الثقة في المواقف الاجتماعية.
9- لا تتوسلا إليه حتى يجيب عن أسئلة الناس، حتى لا يصر على رفض الإجابة.
10- لا تعتذرا للأهل والأصدقاء عبر القول بأن طفلكما خجول؛ حتى لا يتحول الموضوع إلى أمر أشبه بنبوءة تتحقق.
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