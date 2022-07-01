هل يعتبر العسل نباتي؟ وما هي البدائل؟ 

يتجنب النباتيون تناول المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، وكذلك الأطعمة المصنوعة منها، ومع ذلك، يتساءل الكثير من الناس عما إذا كان هذا يمتد إلى الأطعمة المصنوعة من الحشرات، مثل العسل، ويناقش هذا المقال ما إذا كان العسل نباتي أم لا وما هي البدائل.

لماذا معظم النباتيين لا يأكلون العسل ؟

العسل هو طعام مثير للجدل إلى حد ما بين النباتيين، فعلى عكس الأطعمة الحيوانية العلنية مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، لا يتم دائمًا تصنيف الأطعمة من الحشرات في فئة النباتيين.

وفي الواقع، قد يختار بعض النباتيين الذين يتناولون نظامًا غذائيًا نباتيًا بالكامل تضمين العسل في نظامهم الغذائي، ومع ذلك، ينظر معظم النباتيين إلى العسل على أنه غير نباتي ويتجنبون تناوله لعدة أسباب سنتطرق لها خلال هذه المقالة.

أسباب عدم تناول العسل من النباتيين

العسل ناتج عن استغلال النحل

لا يرى معظم النباتيين فرقًا بين تربية النحل والأشكال الأخرى لتربية الحيوانات، حيث لتحسين الأرباح، يستخدم العديد من مزارعي النحل التجاريين ممارسات غير أخلاقية وفقًا للمعايير النباتية.

وتشمل هذه الاستبدال المتكرر للملكة، واستخدام مكملات البروتين والكربوهيدرات لإطعام النحل، واستخدام المضادات الحيوية والمواد الكيميائية الاصطناعية لمكافحة الآفات ومسببات الأمراض.

أيضًا يختار النباتيون اتخاذ موقف ضد هذه الممارسات الاستغلالية من خلال تجنب العسل ومنتجات النحل الأخرى، بما في ذلك شمع العسل أو حبوب لقاح النحل أو الهلام الملكي.

قد تضر زراعة العسل بصحة النحل

يتجنب العديد من النباتيين تناول العسل لأن تربية العسل التجارية قد تضر بصحة النحل، حيث تتمثل الوظيفة الرئيسية للعسل في تزويد النحل بالكربوهيدرات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة والمضادات الحيوية الطبيعية.

ويخزن النحل العسل ويستهلكه خلال أشهر الشتاء عندما يتضاءل إنتاج العسل، حيث يوفر لهم الطاقة، ويساعدهم على البقاء بصحة جيدة والبقاء على قيد الحياة أثناء الطقس البارد، ولبيعها، يتم أخذ العسل بعيدًا عن النحل وغالبًا ما يتم استبداله بشراب الذرة السكروز أو شراب الذرة عالي الفركتوز.

وتهدف هذه الكربوهيدرات التكميلية إلى منع النحل من الجوع خلال الأشهر الباردة وأحيانًا تُعطى في الربيع لتشجيع نمو المستعمرات وتحفيز تدفق الرحيق.

ومع ذلك، فإن السكروز و شراب الذرة عالي الفركتوز لا يوفران للنحل العديد من العناصر الغذائية المفيدة الموجودة في العسل، علاوة على ذلك، هناك أدلة على أن هذه المحليات تضر بجهاز المناعة للنحل ويمكن أن تسبب تغيرات جينية تقلل من دفاعاتها ضد المبيدات الحشرية، ويمكن أن يؤدي كلا هذين التأثيرين في النهاية إلى إتلاف خلية النحل.

بدائل نباتية للعسل

يمكن أن تحل العديد من الخيارات النباتية محل العسل، والبدائل النباتية الأكثر شيوعًا هي:

شراب القيقب: يحتوي شراب القيقب المصنوع من عصارة شجرة القيقب على العديد من الفيتامينات والمعادن وما يصل إلى 24 من مضادات الأكسدة الواقية.

دبس السكر الأسود: هو سائل سميك بني داكن يتم الحصول عليه من عصير قصب السكر المغلي ثلاث مرات، ودبس السكر الأسود غني بالحديد والكالسيوم.

شراب الشعير: هو محلي مصنوع من الشعير المنبت، وهذا الشراب له لون ذهبي ونكهة مشابهة لتلك الموجودة في دبس السكر.

شراب الأرز البني: يُعرف أيضًا باسم شراب الأرز أو الشعير، ويتم صنع شراب الأرز البني عن طريق تعريض الأرز البني للإنزيمات التي تكسر النشا الموجود في الأرز لإنتاج شراب سميك داكن اللون.

شراب التمر: هو محلي بلون الكراميل مصنوع عن طريق استخراج الجزء السائل من التمر المطبوخ، ويمكنك أيضًا صنعه في المنزل عن طريق مزج التمر المسلوق بالماء.

العسل الصناعي: هو محلي مصنوع من التفاح والسكر وعصير الليمون الطازج، ويتم الإعلان عنه كبديل نباتي ويبدو وكأنه عسل.

ومثل العسل، كل هذه المحليات النباتية غنية بالسكر، لذلك من الأفضل استهلاكها باعتدال، لأن الإفراط في إضافة السكر يمكن أن يضر بصحتك وقد تكون هناك نتائج لا تحمد عقباها في وقت لاحق من الحياة.

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