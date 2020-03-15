هل يعيش فيروس الكورونا على الأسطح؟

من غير المعروف ما هي الفترة التي يعيشها فيروس الكورونا الجديد على الأسطح، ولكن من المعلومات المتوفرة، فهو يتصرف كفيروسات الكورونا المختلفة.

هذا يعني أن الفيروس قد يعيش لعدة ساعات أو أيام قليلة على الأسطح، وفي حال هناك شك بأن سطح ما يحتوي على الفيروسات، قم بتعقيمه وتنظيفه جيدًا قبل لمسه.

والجدير بالذكر، أنّ فيروس الكورونا هي عائلة كبيرة من الفيروسات التاجية تسبب المرض لدى البشر والحيوانات، وتتراوح شدة أعراض المرض لدى الإنسان من نزلات البرد إلى التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس).



اكتشف فيروس الكورونا المسبب لالتهاب الرئوي الشرق اوسطي (MERS-CoV) لأول مرة في ابريل 2012، حيث لم يكن حينها معروفًا لدى البشر، وكان يسبب مرضًا شديدًا للمصابين به ووفاة نصف حالات الإصابة!

كيف يصاب الشخص بفيروس الكورونا؟



تقول منظمة الصحة العالمية بأنها لا تعلم كيفية الاصابة بهذا الفيروس بعد! لكن التحريات والتحقيقات مستمرة لكشف المصدر الرئيسي للفيروس، وطريقة العدوى بالإضافة إلى مسار المرض.

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