هل يشكل فيروس "يارا" الغامض خطرًا على البشر مثل "كورونا "؟

فيروس يارا هو أحد الفيروسات الجديدة التي اكتشفها العلماء مؤخراً في البرازيل، فى أعقاب إعلان حالة الطوارئ في العالم بسبب فيروس كورونا، مما تسبب في حالة من التشوش عالمياً بعد ظهور فيروس جديد، ولكن ما هو فيروس يارا الغامض في البرازيل وهل يشكل خطراً أم لا؟ وهل يشكل خطورة مثل فيروس "كورونا"؟

فيروس يارا مختلف عن فيروس كورونا، فهو فيروس جديد ليس له أي سابقة معرفة من قبل، والمستوى الجيني الخاص به ليس موجودًا، ولم يكتشف إلا في الماء، وهو من فيروسات الأميبا.

فيروس الأميبا

الأميبا، عبارة عن كائن حي وحيد الخلية، ينتمي إلى فصيلة الطلائعيات، التي تتكاثر عن طريق الانقسام الثنائي، ولها أشكال غير منتظمة، وتحرك الأميبا عن طريق الأقدام الكاذبة الموجودة فيها، كما وتتغذى تغذية غير ذاتية على المواد العضوية، وتعيش الأميبا داخل جسم الإنسان بشكل متعايش أو طفيلي وقد تسبب له الأمراض الخطيرة والمزمنة.

أعراض الفيروس

ويوضح الدكتور أمجد الحداد، أن الأميبا مرض معوي انتقل للإنسان عن طريق تناوله المشروبات والأطعمة الملوثة، ويعيش في الأمعاء الغليظة أحيانا دون أن يسبب أية أعراض، لكنه أحياناً أخرى ينتقل إلى بطانة الأمعاء الغليظة مما يسبب الغثيان، والتشجنح، وآلام المعدة، والإسهال، والحمى، وانتفاخ البطن، وفقدان الشهية، وهذه أيضا ستكون أعراض فيروس يارا إذا وصل للإنسان.

كيف يصل الفيروس للإنسان؟

يؤكد أن هذا الفيروس فموي غير معدي، فهو لا يصل للإنسان إلا عن طريق الفم أي عن طريق تناول المأكولات والمشروبات الملوثة والجاهزة، بعكس فيروس كورونا الذي ينتشر عن طريق النفس لذلك فهو معدٍ.

كما يوضح مدير مركز الحساسية والعلاج المناعي بالمصل واللقاح، أن هذا الفيروس سهل التحكم في انتشاره بعكس فيروس كورونا، لأنه يمكن حظره عن طريق عدم تناول المأكولات والمشروبات الملوثة، والوجبات الجاهزة.

وأطلق الفريق البحثي على هذا الفيروس الجديد اسم "فيروس يارا" أو "لارا"، والذي يعني أم كل المياه، حيث تعتبر شخصية جميلة مثل حورية البحر من الأساطير البرازيلية التي ستجذب البحارة تحت الماء للعيش معها إلى الأبد.

وتعتبر "يارا" أو "لارا"، مخلوق معروف في الأساطير البرازيلية الأصلية في بحيرة "بامبولها" الاصطناعية الموجودة في مدينة "بيلو هوريزونتي" البرازيلية، فيعتقد أنها كانت تمثل حورية البحر أو الماء التي تحمل صافرات الإنذار للغرقى، كما أنها اعتبرت أحد الأشكال أو الصور التي تنسب إلى إلهة البحار البرازيلية "يوريكسيا يمانجا".

وقد تسبب شكل جديد من الفيروسات في حيرة العلماء بعد ظهوره، حيث لم يكن لدى هذا الفيروس جينات معروفة، كان هذا الفيروس "الغامض" الذي تم جمعه من الأميبا في بحيرة اصطناعية في البرازيل أصغر بكثير من الفيروسات المعروفة عادةً بالأميبا.

وأطلق الفريق البحثى عليه اسم "Yaravirus"، المعروف أيضًا باسم لارا "Iara"، ويعني "أم كل المياه" ويمثل شخصية جميلة مثل حورية البحر من الأساطيرالبرازيلية التي ستجذب البحارة تحت الماء للعيش معها إلى الأبد.

وعندما قام العلماء بفحص تسلسل جينوم الفيروس yarav - وهي عملية تحديد تسلسل الحمض النووي الكامل الذي يتكون من كائن حي - اكتشفوا أن أكثر من 90 % من جينات الفيروس لم يتم العثور عليها من قبل.

وقال الفريق الذي فحص الفيروس في موقع bioRxiv للعلوم البيولوجية: "هنا نبلغ عن اكتشاف فيروس Yaravirus، وهو سلالة جديدة من فيروس الأميبال ذي الأصل المحير."

وقال جوناتاس أبراو، عالم الفيروسات بجامعة ميناس جيرايس الفيدرالية بالبرازيل، إن النتائج تشير إلى "مقدار ما نحتاج إلى فهمه" حول الفيروسات، حيث أن بعض البروتينات في فيروس يارا تشبه تلك الموجودة في فيروس عملاق، ولكن لا يزال من غير الواضح كيف ترتبط الاثنين معاً.

ولا يزال الباحثون في البرازيل يفحصون سمات الفيروس الجديد، كما اقترح أحد العلماء غير المرتبطين بالدراسة أن النتائج تمثلت في "صندوق كنز جديد بالكامل لعمليات الكيمياء الحيوية لم يسبق لها مثيل".

من غير الواضح ما هي الآثار على صحة الإنسان حتى الآن، لكن العلماء يعملون بجد لمعرفة ذلك، مع الحجم والتشوهات الوراثية التي يمتلكها فيروس يارا، فإن هذا الفيروس مازال مجهولاً تمامًا.