هل يمكنك استخدام الزيوت لعلاج الصدفية ؟

إذا كنت تتعامل مع بقع وحكة غير مريحة من الصدفية، فأنت لست وحدك، حيث يمكن أن تشتعل هذه الحالة الجلدية الشائعة نسبيًا في أي وقت ويمكن أن تبدو وردية أو حمراء مع قشور بيضاء فضية على ألوان البشرة الفاتحة.

وغالبًا ما تكون الاضطرابات مصدر الانزعاج، ولكن يمكن أن تأتي الراحة في أشكال عديدة، من الأدوية إلى العلاج بالضوء إلى الزيوت الأساسية المحتملة.

وفي الحقيقة، تستخدم الزيوت الأساسية بشكل شائع في العلاج بالروائح والعلاجات البديلة الأخرى لمجموعة واسعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك الأمراض الجلدية، وفي حالة وضع الزيوت الأساسية على الجلد، يجب أولاً تخفيفها، ولا يُقصد بالزيوت الأساسية أن يتم ابتلاعها ويجب عدم استهلاكها.

ولقد استكشفت دراسات قليلة نسبيًا الزيوت الأساسية كعلاج للصدفية، والكثير من المعلومات المتاحة قصصية بطبيعتها، لذلك لا يوصى بالزيوت الأساسية كخيار علاجي أولي للصدفية، ويجب أن تستخدمها فقط كعلاج تكميلي لنظامك المعتاد.

أيضًا يجب عليك أيضًا استشارة طبيبك قبل إضافة الزيوت الأساسية إلى روتين العلاج الخاص بك، حيث يمكنه المساعدة في تحديد ما إذا كانت الزيوت الأساسية خيارًا جيدًا لك.

الزيوت الأساسية التي قد يكون لها فوائد في إدارة الصدفية

زيت جوز الهند للصدفية

لا يعتبر زيت جوز الهند زيتًا أساسيًا، ولكن له خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تخفيف آلام الصدفية، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مكون لطيف، لهذا السبب، غالبًا ما يوصى به كعلاج لصدفية فروة الرأس، حيث أن الزيت يرطب الجلد والقشور.

وعند استخدامه بمفرده، لا يسبب زيت جوز الهند عادةً أي آثار جانبية، حيث يستخدم الزيت بشكل روتيني كمكون طهي وهو آمن للاستهلاك، ويمكن استخدامه داخليًا أو تطبيقه خارجيًا مع القليل من التفاعلات.

وإذا كنت تعاني من ألم أو حكة أو أعراض غير عادية أخرى بعد استخدام زيت جوز الهند، فتوقف عن استخدامه وتحدث مع طبيبك. تعرف على المزيد عن زيت جوز الهند وصدفية فروة الرأس.

زيت شجرة الشاي للصدفية

يأتي زيت شجرة الشاي من أوراق نبات موطنه أستراليا، حيث يقال إن الزيت له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات ومضادة للفطريات، وقد يدعم أيضًا وظيفة المناعة الصحية.

لذلط إذا كانت هناك منطقة مصابة بالصدفية، ففكر في وضع زيت شجرة الشاي عليها، حيث قد يساعد هذا في درء العدوى وتخفيف الالتهاب، ومع ذلك، لا تستخدم الكثير من هذا الزيت القوي، لأنه قد يجفف بشرتك ويزيد الطين بلة.

وفي الواقع، وفقًا لمؤسسة الصدفية الوطنية، لا توجد أي دراسات علمية لتأكيد أو إنكار فعالية زيت شجرة الشاي على الصدفية، ومن الممكن حدوث تهيج جلدي إضافي أو رد فعل تحسسي، ولكن لتحديد ما إذا كنت تعاني من حساسية، يجب عليك اختبار مساحة صغيرة من الجلد قبل استخدام الزيت على مساحة كبيرة.

زيت الخروع العطري للصدفية

زيت الخروع ليس زيتًا أساسيًا، ولكن يمكن استخدامه كوسيلة لوضع زيت أساسي على الجلد، حيث يمكنك إضافة الزيوت الأساسية إلى قاعدة زيت الخروع قبل التطبيق، فهذا يساعد في تخفيف الزيت الأساسي وقد يمنع أي آثار ضارة.

ويعمل هذا المطري الطبيعي أيضًا على تنعيم البشرة، حيث تشير الروايات القصصية إلى أن زيت الخروع البارد قد يساعد في تسريع الشفاء وترطيب مناطق الجلد الجاف المتقشر عند استخدامه يوميًا، ويُعتقد أيضًا أن وضع زيت الخروع مباشرة على بشرتك قد يساعد في إزالة السموم، وقد يحسن وظيفة المناعة عن طريق زيادة عدد الخلايا الليمفاوية المقاومة للأمراض في جسمك، ولكن لا يجب عليك استخدام هذا الزيت إذا كنت حاملاً، أو إذا كنت مرضعة.

زيت اللافندر العطري للصدفية

وفقًا لإحدى المراجعات العلمية لعام 2015، يعد زيت اللافندر أحد أكثر الزيوت الأساسية دراسة، حيث كثيرًا ما يستخدم لمجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك الخدوش أو الجروح والصداع وآلام العضلات، وحتى أنه ثبت أن زيت اللافندر له خصائص ناجحة مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات ضد البكتيريا المختلفة عندما تفشل الأدوية التقليدية.

لذلك إذا كنت تحت الضغط، ففكر في وضع زيت اللافندر المخفف على المنطقة المصابة، مما قد يقلل من بعض مسببات الصدفية العاطفية، وقد يساعد زيت اللافندر أيضًا في تقليل الحكة على الجلد عند خلطه بغسول ووضعه على الجلد.

ويجب على النساء الحوامل والمرضعات، وكذلك الأشخاص المصابين بداء السكري، تجنب استخدام زيت اللافندر، حيث قد يؤدي الإفراط في استخدام هذا الزيت إلى الغثيان أو القيء أو الصداع.

زيت الأرغان للصدفية

زيت الأرغان هو ليس زيتًا أساسيًا، كما إنه غني بفيتامين E الذي يرطب البشر، وقد يؤدي أيضًا إلى تحسين عملية التمثيل الغذائي لبشرتك، وتقليل الالتهاب، وحماية بشرتك من أشعة الشمس.

وقد يعمل زيت الأرغان على الصدفية لأنه مضاد للالتهابات ومطهر، وهذا يعني أن الزيت له خصائص تساعد على تقليل الاحمرار والجفاف والتورم والحكة، ولكن يجب ملاحظة أن زيوت الأرغان في الطهي ومستحضرات التجميل ليست هي نفسها، لذلك لا يجب عليك تناول زيت الأرغان التجميلي، كما أن ردود الفعل التحسسية نادرة، ولكن يجب التوقف عن الاستخدام إذا كنت تعاني من عدم الراحة.

عوامل الخطر التي يجب مراعاتها

ابحث دائمًا عن الزيت المحدد الذي تنوي استخدامه قبل دمجه في خطة العلاج الخاصة بك، حيث يأتي كل زيت مع تحذيراته وتفاعلاته الخاصة.

وعلى الرغم من أنها طبيعية بالكامل، إلا أن الزيوت الأساسية يمكن أن تكون مكونات قوية بشكل خاص، لهذا السبب، يجب معاملتهم مثل الأدوية واستخدامهم بعناية.

ولا ينصح عادة بالزيوت الأساسية للرضع أو الأطفال أو الحوامل أو المرضعات، لأنه قد تتفاعل بعض الزيوت مع بعض الأدوية أو المشكلات الصحية، لذلك يجب أن تتحدث مع طبيبك عن الزيوت التي ترغب في استخدامها لاستكمال خطة رعاية الصدفية الحالية.

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