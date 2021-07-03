هل يمكنك تناول قشر المانجو.. إليكِ الإيجابيات والسلبيات

بجانب مختلف الأنواع، يعد المانجو أحد أكثر الفواكه شعبية والمفضلة لدى الكثيرين، وإضافة لنكهته المميزة، يمتاز المانجو بعدد لا يحصى من الفوائد، ولكن ماذا عن القشر، هل هو مفيد ويمكن تناوله أيضاً؟

نوضح في السطور التالية ما تحتاجين معرفته عن إمكانية تناول قشر المانجو من إيجابيات وسلبيات:

1. المزايا

غني بالمغذيات

يحتوي قشر المانجو على مجموعة من المركبات النباتية والألياف ومضادات الأكسدة بجانب عدد من الفيتامينات والكاروتين.

يحمي من السرطان

ثراء قشر المانجو بمضادات الأكسدة يجعله فعالا في الحماية من العديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة والقولون والثدي والدماغ.

يمنع أمراض القلب والسكري

بجانب السرطان، يساعد قشر المانجو في تعزيز صحة القلب ومنع الإصابة بمشاكل القلب إضافة إلى الحماية من مرض السكري، وذلك بفضل ثرائه بالألياف والمغذيات النباتية.

يساعد في إنقاص الوزن

كشفت دراسات أن تناول قشر المانجو يساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم وتقليل الوزن بفضل احتوائه على هرمون اللبتين الذي ينظم استهلاك الطاقة والشهية، كما يساعد في تقليل تكوين الخلايا الدهنية في الجسم.

يعزز الهضم والمناعة

قشر المانجو غني بالألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي ومركبات أخرى تساعد في تنظيم الشعور بالجوع، فضلا عن ثراء القشر بفيتامين A و C ومضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم.

يبطئ الشيخوخة

إضافة لما ذكر أعلاه يساعد قشر المانجو في إبطاء الشيخوخة ومحاربة التجاعيد وتعزيز إشراقة البشرة.

2. السلبيات

احتمالية الحساسية

يحتوي قشر المانجو على مركب "يوروشيول" والذي عادة ما يتواجد في نبات اللبلاب والبلوط السام، مما يمكن أن يؤدي إلى رد فعل تحسسي ويسبب طفح جلدي أو حتى مشكلة في التنفس.

قد يحتوي على مبيدات حشرية

قشر المانجو يكون أكثر عرضة للمبيدات الحشرية وغيره من مواد كيميائية، لذا يفضل استهلاك المانجو وقشرها كفاكهة عضوية، إذ يمكن أن تؤدي هذه المواد إلى بعض أنواع السرطان ومشاكل الغدد الصماء وعوائق في الإنجاب.

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