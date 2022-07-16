هل يمكن استخدام الزيوت الأساسية لعلاج أعراض الربو ؟

الزيوت الأساسية هي زيوت تحتوي على رائحة ونكهة النباتات، وغالبًا ما يشار إليها على أنها مستخلص النبات، ويمكن إضافة الزيوت الأساسية إلى مجموعة متنوعة من المنتجات مثل العطور والشموع، كما يتم إضافتها أحيانًا إلى الأطعمة والمشروبات.

ولقرون، تم استخدام الزيوت الأساسية أيضًا كعلاجات بديلة لمجموعة متنوعة من الحالات الطبية، وفي السنوات الأخيرة، اكتسبت الزيوت الأساسية شعبية كعلاجات غير تقليدية، حيث تحظى هذه الزيوت أيضًا باهتمام المجتمع الصحي.

ماذا تقول الأبحاث عن الزيوت الأساسية ؟

ينتج عن استخراج الزيوت الأساسية من النباتات بالوسائل الطبيعية زيوت نقية عالية الجودة، حيث يمكن استخدام هذه الزيوت بعدة طرق، ويستخدم الكثير من الناس الزيوت الأساسية بدقة كمنتج للعلاج بالروائح.

ويمكن أيضًا وضع هذه الزيوت على الجلد، كما يمكن أن يوفر استنشاق الروائح بلطف من هذه الزيوت فوائد تشمل الاسترخاء وتخفيف الصداع.

وقالت إيرين ستير، دكتوراه في الطب، في نيويورك: "الربو هو حالة تزداد سوءًا في لحظات القلق، وقد توفر تمارين التنفس جنبًا إلى جنب مع بعض العلاج العطري أيضًا الراحة في كثير من الحالات".

وفي الواقع، بعض الزيوت الأساسية لها عمل مضاد للالتهابات وقد تكون مفيدة لعلاج الربو لدى بعض الأشخاص، ومعظم الدراسات ذات الجودة التي تمت مراجعتها فحصت وحللت حصريًا إمكانات الزيوت الأساسية كخيارات للعلاج بالروائح، ولكن لا ينبغي أن تكون الزيوت الأساسية هي العلاج الرئيسي للربو، حيث بالنسبة لبعض الناس، قد يؤدي العلاج بالروائح إلى ظهور الأعراض.

الزيوت الأساسية التي يمكن أن تستخدم كعلاجات بديلة لأعراض الربو

القرنفل

من المحتمل أنك تعرف القرنفل من عالم الطهي، حيث تنتج هذه الزهرة أيضًا زيتًا أساسيًا قد يساعد في تخفيف أعراض الربو، وقد يساعد زيت القرنفل العطري في تقليل الأعراض مثل الصفير وآلام الصدر وصعوبة التنفس.

إكليل الجبل

أظهرت الدراسات أن خلاصة إكليل الجبل تريح العضلات الملساء للقصبة الهوائية، وهذا يؤدي إلى تنفس أكثر استرخاءً، كما أظهرت دراسة أجريت عام 2018 أن إكليل الجبل يمكن أن يقلل من أعراض الربو لدى الأشخاص الذين لم يروا تحسنًا من العلاجات التقليدية، حيث لاحظ المشاركون في هذه الدراسة انخفاضًا في أعراض الربو مثل السعال وإنتاج البلغم والصفير.

الزعتر

أظهرت دراسة للحيوانات أجريت عام 2021 أن الزعتر قد يقلل من الالتهاب ويدعم صحة خلايا الرئة، حيث في هذه الدراسة، كان لدى الحيوانات التي استهلكت زيت الزعتر أعراض ربو أقل، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان الزعتر له نفس التأثيرات المضادة للربو لدى الناس.

كيفية استخدام الزيوت الأساسية لأعراض الربو

أفضل وقت لاستخدام علاج الزيت العطري للربو هو بين النوبات، وليس أثناء الإصابة بواحد أو زيادة الأعراض، حيث تقول بيرجيتا لورين، أخصائية العلاج بالروائح في لوس أنجلوس: "كل هذا يعتمد على الشخص، والمرض، وكيفية استخدامه".

المخاطر والتحذيرات

لدى الأشخاص المختلفين ردود فعل مختلفة تجاه الزيوت الأساسية، لذلك من المهم توخي الحذر أثناء دمج الزيوت الأساسية في روتينك، فعلى الرغم من أنها تعتبر آمنة على نطاق واسع، يجب عليك التحدث مع طبيبك للتأكد من عدم إصابتك بالحساسية.

وقد تطلق ناشرات الزيت العطري مركبات عضوية متطايرة، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الربو، والزيوت الأساسية قد تؤدي إلى نوبة ربو، لذلك يجب عليك أيضًا التأكد من أن إضافة الزيوت الأساسية لن تتعارض مع خطتك للسيطرة على الربو.

أيضًا الروائح القوية والعطور قد تؤدي إلى نوبة ربو، لذلك إذا كنت حساسًا بشكل عام للعطور، فقد تجد أنك حساس أيضًا للزيوت الأساسية أو العلاجات بالروائح، لهذا يجب أن يكون لديك مزيدًا من الحذر وتوقف عن الاستخدام على الفور إذا كان لديك رد فعل سلبي على الزيت العطري.

إذا ساءت أعراض الربو لديك بعد أن تبدأ في استخدام الزيوت الأساسية، توقف على الفور، واتصل بطبيبك قبل استخدام هذا العلاج البديل مرة أخرى.

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