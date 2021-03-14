هل يمكن لبخاخات الأنف أن تمنع انتقال كوفيد-19 بشكل أكثر فعالية؟

في دراسة حديثة ، تم الإبلاغ عن تطوير لقاح على شكل بخاخات الأنف من قبل شركة أمريكية تسمى ، والتي تدعي أنها يمكن أن تكون أكثر فعالية في منع انتقال كوفيد-19، وخاصة عند الأطفال ... Altimmune...

ما الفرق بين لقاحات الأنف ولقاحات الحقن؟

يتم حقن اللقاحات التقليدية في الجلد بمساعدة الحقن (الإبر). على العكس من ذلك، فإن لقاحات الأنف تستهدف الفيروس الموجود في الأغشية المخاطية ويتم إعطاؤها عن طريق الأنف ، وليس عن طريق الفم أو الذراع.

يمكن رش لقاحات الأنف في فتحات الأنف. يمكن القيام بذلك بمساعدة حقنة بدون إبرة أو بخاخ أنف أو دواء سائل أو توصيل بخاخ خاص.

كيف تعمل لقاحات الأنف؟

يُعتقد أن معظم الفيروسات ، بما في ذلك تلك المرتبطة بـ SARs-COV-2 ، تدخل الجسم من خلال الغشاء المخاطي وتصيب الخلايا والجزيئات الموجودة في الأغشية المخاطية. ومع ذلك ، فإن لقاحات الأنف تعترض الفيروس في الأنف وتجعل جهاز المناعة لديك يصنع بروتينات في دمك وفي أنفك لمكافحة الفيروس. هذا أيضا يمنع الفيروس من مضاعفة العدد.

ما مدى فعالية لقاحات الأنف (بخاخات الأنف) حسب الدراسة

تسعى شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية تسمى Altimmunce ومقرها ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية ، إلى تطوير رذاذ أنفي لمحاربة كوفيد-19.

بدأت الشركة الناشئة تجربتها للقاح داخل الأنف - AdCOVID - على مجموعة من 180 فردًا ، تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا ، ودرست فعالية اللقاح ، إلى جانب نوع الآثار الجانبية التي يسببها وعدد الأجسام المضادة. والخلايا التائية التي تنتجها.

في مقابلة ، قال الدكتور Buddy Creech ، مدير برنامج أبحاث اللقاح بجامعة فاندربيلت وشخص يعمل مع Altimmune ، "إن ايصال اللقاح لموقع الاصابة يعد ميزة". "عادةً ، لا تصاب بـالفيروس في عضلة ذراعك - بل تصيب أنفك وعينيك وحلقك. لذلك من المنطقي أننا نرغب على الأقل في التفكير في لقاح يمكنه توليد بعض المناعة في فتحات الغشاء المخاطي ".

يتطلع لقاح الأنف إلى إنشاء خط دفاع منفصل في الغشاء المخاطي ويحث جهاز المناعة على إنتاج أجسام مضادة يمكنها منع العدوى.

الفوائد المحتملة للقاحات بخاخ الأنف؟

بالمقارنة مع اللقاحات التقليدية وغير ذلك ، فإن للقاحات الأنف القدرة على تحفيز استجابة مناعية فورية من الغشاء المخاطي مباشرة ويمكن أن تحفز جهاز المناعة على إنتاج أجسام مضادة تعرف باسم الغلوبولين المناعي A يمكنها مكافحة الفيروسات المختلفة ، بما في ذلك SARs-COV-2.

بالإضافة إلى ذلك ، بخاخات الأنف صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة ويمكن تخزينها في أي مكان لأنها لا تحتاج إلى أي تبريد.

بصرف النظر عن ذلك ، فإن لقاحات الأنف أسهل في الإدارة وقد توفر مناعة سهلة.

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