هل يمكن لمرضى السكري تناول البيتزا بأمان؟ 

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فمن المحتمل أنك سمعت أنه يجب عليك تجنب أو تقليل استهلاكك لبعض الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك المشروبات السكرية والحبوب المكررة والحلوى.

وبالطبع، من الأفضل للجميع، وليس فقط مرضى السكري، اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية يحتوي على الكثير من البروتين والدهون الصحية والألياف.

ومع ذلك، في بعض الأحيان، يمكن لمرضى السكري الاستمتاع بالأطعمة التي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها «غير صحية»، بما في ذلك البيتزا، ومن خلال هذه المقالة سنشرح كيف يمكن لمرضى السكري تناول البيتزا بأمان إلى جانب بعض النصائح لعادات الأكل الصحية لمرضى السكري.

هل البيتزا آمنة لمرضى السكري ؟

الإجابة المختصرة على هذا السؤال هي نعم، يمكن للأشخاص المصابين بالسكري الاستمتاع بجميع أنواع البيتزا، ومع ذلك، من الجيد لجميع الأشخاص، وليس فقط مرضى السكري، الحد من تناولهم للبيتزا، وهذه هي الأسباب:

نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة والإجمالية

بغض النظر عما إذا كنت مصابًا بمرض السكري، يوصي المتخصصون في الرعاية الصحية عمومًا بالحد من تناول الكربوهيدرات المكررة، بما في ذلك الدقيق الأبيض المستخدم في صنع عجينة البيتزا، ولكن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل إدارة السكر في الدم، مثل مرضى السكري، يحتاجون إلى الانتباه بشكل خاص لكميات الكربوهيدرات المكررة والإجمالية التي يستهلكونها.

وفي الحقيقة، يتم تجريد الحبوب المكررة من بعض العناصر الغذائية مثل البروتين والألياف، ولها تأثير أكبر على مستويات السكر في الدم، ومن ناحية أخرى، تميل الحبوب الكاملة غير المكررة أو غيرها من مصادر الكربوهيدرات الكثيفة المغذيات، مثل الفواكه الغنية بالألياف والخضروات النشوية، إلى التأثير على مستويات السكر في الدم بشكل أقل.

علاوة على ذلك، ربطت الأبحاث الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات المكررة والأطعمة فائقة المعالجة مثل البيتزا المجمدة بما يلي:

زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ارتفاع مستويات السكر في الدم ارتفاع الهيموغلوبين، وهو علامة على إدارة السكر في الدم على المدى الطويل

وبشكل عام، إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فمن الجيد مراقبة إجمالي تناول الكربوهيدرات، بما في ذلك أنواع الكربوهيدرات التي يتم استهلاكها، هذا لأن الكربوهيدرات هي المغذيات الكبيرة التي لها أكبر تأثير على مستويات السكر في الدم.

غنية بالصوديوم

يمكن أن تكون البيتزا غنية جدًا بالصوديوم، مما قد يمثل مشكلة لبعض الأشخاص، وخاصة مرضى السكري، فعلى سبيل المثال، تحتوي شريحتان (200 جرام) من بيتزا هت على 1248 مجم من الصوديوم، وهو ما يمثل أكثر من 50٪ من الحد اليومي الموصى به للصوديوم وهو 2300 مجم.

ويعد هذا مصدر قلق لأن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذي يمكن أن يتأثر بارتفاع تناول الملح.

غنية بالدهون المشبعة

نفس الشريحتين (200 جرام) من بيتزا هت بالجبن توفر 10 جرامات من الدهون المشبعة، أو نصف الاحتياج اليومي من الدهون المشبعة، وقد يؤدي النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة أيضًا إلى تفاقم مرض السكري من خلال المساهمة في مقاومة الأنسولين، مما يؤثر سلبًا على إدارة السكر في الدم.

وهذا يعني ببساطة أنه يجب عليك التفكير في تقليل تناول البيتزا، بالإضافة إلى الأطعمة الأخرى الغنية بالكربوهيدرات المكررة، إلى جانب أن غالبية نظامك الغذائي يجب أن يشمل أطعمة كاملة وغنية بالمغذيات.

ما هي أفضل أنواع البيتزا لمرضى السكري ؟

لكي نكون واضحين، يمكن لأي شخص مصاب بالسكري أن يتناول بأمان أي نوع من البيتزا يريده في بعض الأحيان، حتى لو لم يكن الخيار الأكثر تغذية.

ومع ذلك، بشكل عام، من الأفضل للأشخاص المصابين بمرض السكري وأي شخص آخر أن يستهلكوا في الغالب أطعمة كاملة وغنية بالمغذيات، بما في ذلك الخضار والفواكه ومصادر البروتين مثل الأسماك والدجاج، وكذلك الفاصوليا والمكسرات والبذور.

وعند اختيار الكربوهيدرات، من الأفضل البحث عن مصادر الكربوهيدرات الغنية بالمغذيات معظم الوقت، وتشمل هذه الفواكه والخضروات غير النشوية والحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والحنطة السوداء.

المكونات الأفضل لاختيار البيتزا الأنسب

عند اتخاذ قرار بشأن شريحة، اختر مثل التالي:

للألياف: الخضار المشوية، بما في ذلك الكوسا والفلفل والزيتون والطماطم المجففة

للبروتين: دجاج مشوي، جبن موزاريلا طازج

للدهون الصحية: الزيتون والصنوبر

وضع في اعتبارك أن بعض أنواع البيتزا منخفضة الكربوهيدرات، مثل تلك التي يتم الإعلان عنها للأشخاص الذين يتبعون نظام كيتو الغذائي، يمكن أن تكون غنية جدًا بالسعرات الحرارية لأنها عادة ما تكون أعلى بكثير في الدهون من البيتزا العادية.

أيضًا، ضع في اعتبارك حجم شريحة البيتزا الخاصة بك، فعلى الرغم من أن البيتزا المجمدة وسلسلة المطاعم قد حددت أحجام الشرائح، إلا أن مطاعم البيتزا المملوكة بشكل مستقل قد تقطع شرائح كبيرة جدًا، والتي تحتوي على المزيد من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية لكل شريحة.

نصائح صحية لمحبي البيتزا

إذا كنت من محبي البيتزا ولديك مرض السكري، فلن تضطر إلى التخلي عن طعامك المفضل بالجبن، وفيما يلي بعض النصائح حول كيفية دمج البيتزا في نظام غذائي صحي شامل.

عدم الشعور بالذنب

إذا كنت تحب البيتزا، فلا يوجد سبب لتجنبها تمامًا، ولا بأس في الاستمتاع بشريحة من حين لآخر، وفي الواقع، تظهر الدراسات أنه على المدى القصير، فإن تقييد الأطعمة المفضلة لديك يمكن أن يجعلك تتوق إليها أكثر.

قم بإقران البيتزا بجوانب صحية

يعد الاستمتاع بشريحة من البيتزا جنبًا إلى جنب مع سلطة كبيرة مع مصدر بروتين مثل الدجاج المشوي أو السلمون طريقة ذكية لتغطية جميع احتياجاتك الغذائية وجعل الوجبة أكثر إشباعًا.

اختر البيتزا الغنية بالمغذيات مثل الألياف والبروتين

عند طلب البيتزا، اختر أنواع تحتوي على الفطر والسبانخ للألياف، وأضف مصدر بروتين، مثل الدجاج المشوي.

اصنع البيتزا الخاصة بك في المنزل

إن صنع البيتزا الخاصة بك في المنزل ليس فقط تجربة ممتعة ولكنه يسمح لك أيضًا بالتحكم في المكونات.

ضع في اعتبارك حجم البيتزا

عند طلب البيتزا، كن على دراية بأحجام الشرائح المتاحة، حيث يمكنك أيضًا اختيار بيتزا العجينة الرقيقة في مطاعم معينة، والتي تحتوي عادةً على سعرات حرارية وكربوهيدرات أقل.

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