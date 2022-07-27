هيفاء وهبي بفستان قصير من الكروشيه ووشاح على رأسها 

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مجموعة صور جديدة لها في أحدث إطلالة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام، وهي تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالة جريئة وجذابة لها في مدينة نيس الفرنسية.

وتألقت الفنانة اللبنانية بفستان قصير باللون الأسود عليه مربعات مزركشة باللون الأخضر والأصفروالبنفسجي البارد، وأكملت أناقتها بارتداء حذاء وحقيبة باللون الأخضر من ماركة برادا.

أما من ناحية الاكسسوارات وضعت على رأسها وشاح باللون الأخضر والأزرق والأسود، وتركت شعرها الأسود الجذاب منسدلأ على كتفيها، ووضعت سنسال باللون الذهبي طبقات وإسوارة ملونة مناسبة لإطلالتها وساعة باللون الذهبي، كما اعتمدت المكياج الناعم والمناسب لإطلالتها ولملامح وجهها، ووضعت طلاء أظافر باللون الأزرق والأصفر والزهري البارد.

من هي هيفاء وهبي؟

هيفاء وهبي ولدت عام 1972 في جنوب لبنان وترعرعت في العاصمة بيروت، أمها مصرية ووالدها لبناني ، ولها ثلاث شقيقات، هم"علياء، نسرين وهناء"، وشقيقة واحدة من والدتها، في صغرها عملت في محل لبيع المجوهرات.

في سن السادسة عشر من عمرها بدأت هيفاء وهبى مشوارها مع الفن عندما اشتركت في مسابقة ملكة جمال جنوب لبنان، لكنها أخفت عن لجنه التحكيم حقيقة زواجها الذي اكتشف، فطار حلمها بحمل تاج جمال لبنان، لكنها حققت شهرة ثم عملتعارضة أزياء في عدد من الاعلانات التجارية والفيديو كليبات حتى أصبحت من أشهر عارضات الأزياء في الوطن العربي، وفي عام 1992 ظهرت في إعلان تجاري للمعكرونه.

في عام 1994 شاركت في كليب إرضى بالنصيب مع الفنان جورج وسوف، وفي عام 1998 انجبت بنت واحدة أسمتها زينب، لتقرر بعدها الانفصال عن زوجها الذي رفض منحها الطلاق سنوات عدة، قبل أن تحصل عليه مقابل منعها من رؤية طفلتها.

من شدة جمالها احتلت صورها أغلفة الكثير من المجلات العربية، ثم بدأت فى العمل كمذيعة لأحد البرامج الفنية بقناة Art ولكن عشقها للغناء والموسيقى جعلها تخطو خطواتها الأولى فى عالم الغناء من خلال البومها الغنائي الأول " هو الزمان " الذي اصدرته عام 2000، ثم توالت أعمالها الغنائية وتصدرت أخبارها جميع المجلات والصحف الفنية وحققت ألبوماتها أعلى الإيرادات فى حجم المبيعات.

في عام 2005 شاركت في برنامج "الوادي"على قناة LBC الذي يعتمد على نمط تلفزيون الواقع وطرحت البوم "بدي عيش"، في عام 2008 تعاونت مع شركة مزيكا لاصدار البوم "حبيبي انا". وفي عام 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وفي عام 2012 اعلنت طلاقها من أبو هشيمة بعد زواج دام 3 أعوام، في عام 2009 انتقلت إلى عالم السينما من خلال الفيلم المصري "دكان شحاته".

في عام 2010 أصدرت البومها الأول الخاص بالأطفال "بيبي هيفا" الذي نال شهرة كبيرة بعد انضمامها إلى شركة روتانا، وفي 2012 طرحت البومها الخامس MJK الذي تصدّر المرتبة الأولى عبر الـ I Tunes في سابقة عربية أولى وهذا ما يُعدّ سابقة وتميّزاً لألبوم عربي.

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