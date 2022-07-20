ميغان ماركل تجذب الأنظار بالشورت من ديور

نسقت ميغان ماركل Meghan Markle زوجة الأمير البريطاني هاري Prince Harry، في نيويورك بشورت قصير باللون كحلي من تصميم ديور مع قميص كلاسيكي باللون الأبيض فضفاض ومرفوعة أكمامة وكانت الإطلالة مثالية لفصل الصيف.

وأكملت ميغان إطلالاتها بارتداء حذاء كعب عالي باللون البني ماركة مانولو بلانيك Manolo Blahnik مع حزام جلد من ماركة رالف لورين Ralph Lauren نفس لون الحذاء وحقيبة كلاتش من ماركة كولت غايا Cult Gaia.

وحرصت على وضع مجوهرات وإكسسوارات مناسبة للإطلالة، وهذه المرة وقع اختيارها على أقراط من تصميم Vanessa Tugendhaft، أسوارة وساعة يد من مجموعة كارتير Cartier، أما تسريحة شعرها اختارت ميغان تسريحة ذيل الحصان كانت مميزة ومناسبة للإطلالة ولفصل الصيف وأبرز ملامح وججها الناعمة.

ميغان ماركل بجمبسوت من تصميم غابريلا هيرست Gabriela Hearst

استبدلت ميغان ماركل إطلالتها في المساء الشورت القصير مع القميص الأبيض بجمبسوت باللون الأبيض والأسود من تصميم غابريلا هيرست Gabriela Hearst.

وجاء تصميم الجمبسوت بقصة الأرجل العريضة ومن دون أكمام مع وجود تفريغات زيّنت ظهر الجمبسوت ومنحته لمسة من الجرأة والفخامة، وأكملت أناقتها المسائية مع صندل باللون الأسود كعب عالي من ماركة اكوازورا AQUAZZURA، واختارت حقيبة باللون الخمري من ماركة ماركة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta.

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