تتميز الفنانة المصرية مي عمر بإطلالاتها المتميزة والتي تلهمنا أفكار جذابة من خلال الفساتين الطويلة والقصيرة والبناطيل العملية التي ترتديها بألوان منعشة وصيفية ستمنحك أفكار جميلة على شاطىء البحر.

تصفحي معنا أجمل إطلالات مي عمر التي ستلهمك أفكار جذابة لإطلالة لا تقاوم على شاطىء البحر، هل أعجبتك؟

من هي مي عمر؟

مي عمر هي ممثلة مصرية وُلدت في 10 أكتوبر عام 1988، ثم درست الصحافة والإعلام في الجامعة الأمريكية، ثم عملت دراسات في المسرح، لتحترف التمثيل بعد ذلك.

زواج مي عمر

تزوجت مي عمر في عام 2010 من المخرج المصري محمد سامي، وأنجبت منه "تايا" وساعد محمد سامي مي عمر على الانتشار من خلال منحها الفرصة للظهور معه عبر الأعمال الفنية التي قام بإخراجها، وكانت قد تعرضتلانتقادات واسعة بسبب زوجها، خاصة وأنها ظهرت مع زوجها بأكثر من عمل من إخراج زوجها محمد سامي، ومنها مسلسل الأسطورة، وغيرها.

أعمال مي عمر

كانت مي عمر ترغب في التمثيل منذ الطفولة، ولكنها درست الإعلام في الجامعة الأمريكية، إلا أن تخصصها لم يمنعها من محاولات الدخول في المجال الفني، حيث درست المسرح، ثم عملت كمساعد مخرج في بداياتها.

أهل مي عمر كانوا يرفضون في البداية إتجاهها للتمثيل بدافع الخوف، وبدأت التمثيل من خلال أدوار بمسرح الجامعة الأمريكية، إلا أنها قررت إخفاء فكرة حبها للتمثيل عن عائلتها خوفا من أن يشعروا بصدمة، واكتفت بإعلام عدد قليل من الأصدقاء فقط.

في بداية مشوارها اتجهت مي عمر لمجال الإنتاج، إلا أنه لم تجد نفسها فيه، لتتجه بعد ذلك نحو الإخراج، حيث قامت بإخراج فيديو كليب للفنانة رولا سعد، ولكنها لم تشعر بأن هذا ما تريده أيضاً، لتبدأ في مناقشة زوجها وإعلان رغبتها بالخوض في مجال التمثيل.

مسلسلات مي عمر

بدأت مي عمر أولى خطواتها من خلال مسلسل حكاية حياة، وهو المسلسل الذي قام زوجها بإخراجه، ثم قدمت بعده مسلسل كلام على ورق بمشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ثم مسلسل الأسطورة، وهي المسلسلات التي قام بإخراجها أيضاً زوجها محمد سامي ليعرضها الأمر لكثير من الانتقادات.

وحاولت مي عمر الاستعداد للتمثيل بالاشتراك في الكثير من الورش التي ساعدها فيها زوجها محمد سامي، ليتيح لها بعد ذلك الفرصة الأولى للظهور من خلال شخصية "ولاء" في مسسل حكاية حياةالذي قام بإخراجه للنجمة غادة عبد الرازق، ثم العديد من الأدوار بعد ذلك في مسلسلاته.

وقدمت مي عمر في عام 2015 مسلسل حالة عشق بالاشتراك مع الفنانة مي عز الدين، سامح السريطي، ثم قدمت في عام 2016 مسلسلين هما مسلسل الأسطورة لزوجها المخرج محمد سامي، حيث شاركت البطولة إلى جانب كل من الفنان محمد رمضان وعدد من نجوم الدراما المصرية، كما قدمت في نفس العام مسلسل الطبال إلى جانب الفنان أمير كرارة.

أما في عام 2017، قدمت أدوار في مسلسلات ريح المدام، وهو أحد المسلسلات المصرية الكوميدية، وشاركت فيه البطولة إلى جانب كل من أكرم حسني وأحمد فهمي، ومسلسل عفاريت عدلي علام مع النجم المصري عادل إمام، والفنانة هالة صدقي.

أما في 2019 قدمت مي عمر مسلسل ولد الغلاب، للنجم أحمد السقا، والذي كان أحد المسلسلات التي شاركت في سباق الدراما الرمضانية.

أما في عام 2020 ظهرت في مسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال، لتقدم بعد ذلك أولى أعمال البطولة المطلقة في مسسل لؤلؤ، وهو المسلسل الذي تدور أحداثه حول فتاة تربت في ملجأ ثم تكتشف في نفسها موهبة الغناء فتحقق نجاح واسع وسط حروب تتعرض لها من أعدائها.

وفي عام 2021 ظهرتفي مسلسل نسل الأغراب والذي تقدم فيه دورها إلى جانب أحمد السقا، ويقوم بإخراج المسلسل زوجها محمد سامي.

أفلام مي عمر

وقدمت أيضاً أدوار في السينما، حيث شاركت في فيلم آخر ديك في مصر، وهو الفيلم الذي تدور أحداثه حول علاء الديك، والذي يجسد دوره النجم محمد رمضان، موظف بنك ينتمي لعائلة عريقة، لكنه يكره النساء منذ الصغر ويتجنب أية معاملات مع نساء عائلته، وعندما يتوجه مع رجال عائلته لرحلة نيلية، يموت جميع رجال العائلة فيما عداه، والآن عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن شؤون عائلته التي صارت جميعها من النساء فقط بما أنه قد بات الرجل الوحيد في العائلة.

أما في عام 2017 قدمت دورها في فيلم تصبح على خير، والذي شاركت فيه البطولة إلى جانب كل من الفنان المصري تامر حسني، نور، درة، وبدرية طلبة.

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