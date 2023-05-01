واي إنتنس العُطر الرجالي الجديد من ايف سان لوران - تعرف على مكوناته وسعره

إن صنع وابتكار توليفة العطر الصيفي الناعم ذو الأداء القوي هي من أكثر المسائل تعقيدًا في وقتنا الحالي فغالبًا ما يكون جل اهتمام المستهلك هو في كم يكون ثبات هذا العطر وهل هو ذو أداء ضعيف أم متوسط أم قوي.

ومن هنا جاءت الحاجة إلى صنع الإصدارات من روائح العطور المحببة والارتقاء بها إلى مستوى أداء أعلى وأفضل لينقل تجربة المستهلك إلى الرفاهية والجمال الغنيين.

واي إنتنس العُطر المُركز الجديد من ايف سان لوران

قام دومينيك روبيون عطار دار ايف سان لوران والأنف العطري وراء ابداعاتهم في خط العطور الرجالية بوضع لمساته السحرية على اصدار ايف سان لوران واي الكلاسيكي، فتحولت التجربة من عطر صيفي منعش جدًا بروائح بحرية ذو أداء متوسط إلى عطر متسم بالقوة والتميز.

مكونات عطر واي إنتنس العُطر من ايف سان لوران

إضافات اللافندر وروائح الأخشاب من الباتشولي من موطنه الأصلي في بالي والعناصر الذكورية غيرت من هذا العطر لتعيش تجربة ارتداء عطر فاخر مناسب لفصل الصيف وجميع الأوقات في اليوم.

أما في قاعدة العطر فخشب السيدار وجرعة معززة من ألباتشولي جاءت لتعزيز رائحة الأخشاب في هذا العطر.

ولإكمال حيوية وحسية هذا العطر فجاء توظيف توت العرعر في مقدمة العطر جنبا إلى جنب مع البرجموت والزنجبيل.

وكعادة الدار ظهر ليني كرافتز ممثلا عصرية ورقي دار ايف سان لوران في الحملة الاعلانية بصورة معبرة عن حيوية وجرأة الدار

أحجام وسعر عطر واي إنتنس من ايف سان لوران

يتوفر العطر في حجم ٦٠ مل

وحجم ١٠٠ مل

وحجم ٢٠٠ مل.

وبسعر يتراوح من 43 دولار الى 140 دولار وسيكون متاح في الأسواق ابداء من الخامس من مايو.

