5 وجبات خفيفة لأصحاب الأبراج المائية

جربي طبق سلطة خضراء طازجة لوجبة خفيفة في الصيف

إذا كنت من أصحاب الأبراج المائية (السرطان والعقرب والحوت) فاتبعى النظام الغذائى الخاص ببرجك من أجل الحفاظ على رشاقتك وضمان صحتك.

أصحاب الأبراج المائية يحبون المأكولات البحرية وكل ما له علاقة بالماء مثل الأسماك وثمار البحر والخضروات والفاكهة. كما يحبون العصائر ولا يفضلون الألبان. والنظام الغذائى الخاص بمواليد هذه الأبراج يعتمد على الأنواع المختلفة من الحساء وخاصة حساء الخضروات. والنظام الغذائى المناسب يمكن تقسيمه لخمس وجبات رئيسية.

نصائح لرشاقتك:

*احرصى على تناول كميات كبيرة من الماء وعلى مدار اليوم ولا تقلقى فهذا لن يسبب لك كرشا أو يصيبك بعسر هضم.

*اعتادى على الشعور بالجوع لأن هذا طبيعى أثناء الريجيم لأنك تتناولين سعرات حرارية أقل من احتياجك ولكن اعتبرى الجوع هو الشعور المرادف لحرق الدهون.

النظام الغذائى :

اليوم الأول

الإفطار: كوكتيل فواكه بعسل النحل.

العاشرة صباحا:

كوب شاى +توست + ثمرة فاكهة.

الغداء: -شوربة لحم خفيفة.

طبق لحم مسلوق بالتوابل.

سلطة سبانخ.

عصرا: عصير جريب فروت.

العشاء: طبق خيار بالجبن + كوب حليب.

اليوم الثاني

الإفطار: شراب موز مثلج باللبن.

العاشرة صباحا:

قهوة سادة + شريحة توست + ثمرة فاكهة.

الغداء: سمك مرجان بالجزر الأصفر.

شوربة سمك بالكرفس.

سلطة خيار طازجة.

عصرا: عصير برتقال + ثمرة فاكهة.

العشاء: بيض أومليت + طبق سلطة سبانخ + كوب عصير طازج.

اليوم الثالث

الإفطار: مثل اليوم الأول

العاشرة صباحا:

مثل اليوم الأول.

الغداء: مثل اليوم الأول.

عصرا: مثل اليوم الأول

العشاء: مثل اليوم الأول.

اليوم الرابع

الإفطار: كوكتيل البرتقال والتفاح.

العاشرة صباحا:

كوب قهوة + توست.

الغداء: كباب بقرى بصلصة الطماطم. سلطة سبانخ. شوربة سبانخ.

عصرا: طبق كمثرى بالقرفة.

العشاء: بيض مسلوق بالمستردة. كوب عصير طازج.

اليوم الخامس

الإفطار: كمبوت فواكه.

العاشرة صباحا:

شاى +توست.

الغداء: دجاج محشى مشروم. سلطة لوبيا بالخردل. شوربة قرع عسلى.

عصرا: عصير جريب فروت.

العشاء: طبق خيار بالجبن. كوب لبن دافئ.

اليوم السادس

الإفطار: مثل اليوم الثاني.

العاشرة صباحا:

مثل اليوم الثاني.

الغداء: مثل اليوم الثانى.

عصرا: مثل اليوم الثاني.

العشاء: مثل اليوم الثاني.

اليوم السابع

الإفطار: عصير برتقال صاف.

العاشرة صباحا:

قهوة +توست.

الغداء: سمك موسى بالصلصة البيضاء. شوربة دجاج بالليمون. سلطة كرنب بالصلصة.

العشاء: طبق سلطة خضراء طازجة. طبق خيار بالجبن. كوب عصير طازج.

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