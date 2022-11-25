يمكنك متابعة مباريات كأس العالم 2022 وتشجيع المنتخب المفضل لديك أثناء الاستمتاع بتناول وجبة صحية غنية بالكثير من الفوائد ومحضرة بطريقة فريدة وشهية.

هنا سنقدم لكم ساندويش التيركي الصحية مع عصير البرتقال الفريش التي يمكنكم الاستلهام منها:

وجبة صحية لسهرة مباريات كأس العالم 2022

مقادير ساندويش التيركي

4 قطع من التوست

2 ملعقة حجم كبير من المايونيز اللايت

4 شرائح من التيركي المدخن

2 ملعقة حجم كبير من ‏صلصة رانش لايت

‏ربع كوب من الخس المفروم

بندورة "حسب الرغبة"

جبنة لايت "حسب الرغبة"

مخلل خيار"حسب الرغبة"

طريق تحضير ساندويش التيركي

قم بخلط المايونيز مع صلصة الرانش في طبق حجم وسط.

ثم قم بتوزيع الصوص على شرائح التوست.

ثم وزع التيركي مع الخس.

قم بتحميص الساندويش وقدمها مع عصير البرتقال الفريش أو طبق صغير من الخيار والبندورة أو فلفل ألوان حسب المتوفر في منزلك.

فوائد التيركي الصحية

من فوائد التيركي رفع نشاط وطاقة الجسم وحيويته لأنه يحتوي على عنصر النياسين، وفيتامين ب.

من فوائد التيركي أنه يعالج الاكتئاب.

يساعد التيركي في تخفيض نسبة الكولسترول في الدم لأنّه يحتوي على الأحماض الأمينيّة التي تساعد على ذلك.

التيركي يساعد في حماية الأعصاب.

التيركي يعمل على تحسين صحّة الجهاز العصبيّ

تساعد التيركي على نشاط الجسم وقدرته على زيادة القدرة الجنسيّة.

مصدر للبروتين.

سناكات خفيفة أثناء مشاهدة مباريات كأس العالم