وجبة فطور صحية لأبنائك في الشتاء
أضيفي الأجبان أيضًا إلى فطور أطفالكِ الشهي (shutterstock.com)
يوصي خبراء التغذية بتناول الـ”فطور” الصحي في العموم، لكن بالنسبة للصغار تصبح ضرورة قصوى، ويجب أن تضم مكونات الـ”فطور” في الشتاء نسبًا متباينة من البروتينات والألياف والنشويات.
ومن أهم المواد الغذائية التي يمكن الحصول منها على المكونات المطلوبة لتطبيق توصيات خبراء التغذية هي البيض؛ لتوافر فيتامين د وفيتامين أ، واللذان يعملان على تعزيز صحة العظام والأسنان.
على ماذا يجب أن يحتوي الفطور الصباحي لطلاب المدارس؟
أضيفي الأجبان أيضًا إلى فطورك الشهي؛ لاحتوائها على الكالسيوم والأملاح المعدنية الضرورية لتعزيز صحة ووظائف أعضاء الجسد، ويُنصح أيضًا بتناول الشوفان فهو من النشويات الصحية.
ينصح الخبراء بتناول التمر والحليب والخضروات والفواكة، فالتمر يحتوي على الحديد والزنك والماغنسيوم وله فعالية في علاج الصداع وفقر الدم، أما الخضروات والفاكهة فهما غنيان بالألياف التي تساعد على عملية الهضم، كما يعززان المناعة؛ فتقي صغارك من أدوار البرد والإنفلونزا أو التقاط العدوى من أصدقائهم في الفصل الدراسي.
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