وجبة فطور صحية لأبنائك في الشتاء

ومن أهم المواد الغذائية التي يمكن الحصول منها على المكونات المطلوبة لتطبيق توصيات خبراء التغذية هي البيض؛ لتوافر فيتامين د وفيتامين أ، واللذان يعملان على تعزيز صحة العظام والأسنان.

على ماذا يجب أن يحتوي الفطور الصباحي لطلاب المدارس؟

أضيفي الأجبان أيضًا إلى فطورك الشهي؛ لاحتوائها على الكالسيوم والأملاح المعدنية الضرورية لتعزيز صحة ووظائف أعضاء الجسد، ويُنصح أيضًا بتناول الشوفان فهو من النشويات الصحية.