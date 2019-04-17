وجع الرأس من الخلف: الأسباب، الأعراض، التشخيص،العلاج، الوقاية

يُعرف وجع الرأس من الخلف، أو ما يُعرف بالألم العصبيّ القَذالِيّ بأنّه صداع يتّسم بالألم في أعلى العنق وخلفيّة الرأس، أي في مَنطقة الأعصاب القَذالِيّة، وهي أعصاب حسيّة، وتُعرف هذه الحالة أحياناً بالتهاب الأعصاب القَذالِيّة، ما يدلّ على أنّ هناك تأثيرات التهابيّة لهذه الحالة، كما أنّها قد تَحدث نتيجةً للتعرّض لإصابة ما.

يُذكر أنّ ألم الرّأس من الخلف ينجم أحياناً عن حالات أخرى، منها الصّداع التّوتّري؛ وصداع الشّقيقة. قد يكون هذا الألم الناجم عن هذه الحالة حاداً ويُشبه الطعنات أو صعقات الكهرباء، أو يكون حارقاً أو نابضاً في خلفية الرّأس وفي العنق.

يَخلط بعض الأشخاص بين هذا الصّداع وأنواع أخرى من الصّداع كون الأعراض قد تتشابه، غير أنّ علاج هذه الحالات يكون مختلفاً، لذلك من الضروريّ الحصول على تَشخيصٍ دقيق قبل العلاج.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الحالة ليست مُهدّدة للحياة، ولكن على الرغم من تواجد العديد من الأساليب العلاجية لإزالة الألم النّاجم عنها، إلّا أنّ ذلك لا يَنفع دائماً لإزالة الألم، فعندها يجب على المَريض الذهاب إلى الطّبيب للكشف عن وجود سببٍ آخر للصّداع.

أعراض الصّداع في خلفيّة الرأس:

ألم يُشبه الطّعنات أو الاحتراق، والّذي عادةً ما يَبدأ في قاعدة الرّأس ويَرتفع إلى فروة الرّأس.

الألم عند لَمس فروة الرّأس.

الألم في جِهةٍ واحدة أو الجهتين من الرّأس.

الألم خلف العين.

الألم عند تحريك العنق.

الحساسيّة للضوء.

كيفية تشخيص الصّداع في خلفيّة الرّأس:

- فحوصات الدّم.

- التّصوير الإشعاعيّ للعنق.

- التّصوير بالرّنين المغناطيسيّ.

- المسح بالأشعّة المقطعيّة.

أسباب الصّداع في خلفيّة الرأس:

- التهاب الأوعية الدمويّة.

- الالتهاب العظمي المفصلي.

- النقرس.

- ديسك العنق.

- أورام العنق.

- توتّر أو شدّ عَضلات العنق.

- مرض السكري.

علاج الصّداع في خلفيّة الرّأس:

استخدام الأدوية المضادّة للالتهاب، منها الأيبيوبروفين، والنابروكسين.

وضع كمّادات ساخنة على العنق.

تدليك عضلات العنق المُؤلمة والمشدودة.

الاسترخاء في مكانٍ هادئ.

بالإضافة إلى ما سبق قد يصف الطبيب الأدوية الآتية في حال عدم نجاح الأساليب السابقة، منها:

- الأدوية المرخية للعضلات. الأدوية المضادّة للاكتئاب.

- الأدوية المضادّة للاختلاج.

يُذكر أنّ الطّبيب قد يصف أسلوباً علاجيّاً يُعرف بحصر الأعصاب، وهو علاج يتمّ بإعطاء المُصاب حقن من البنج الموضعي والستيرويد، ويحتاج المريض لأخذ بعض الحقن حتى يظهر مفعولها، غير أنّ فعاليّتها تستمرّ لعدّة أسابيع أو لعدّة أشهر، وخصوصاً عند الجمع بين هذا الأسلوب العلاجيّ والعلاج الطبيعيّ والتدابير المحافِظة، أمّا بعض المصابين فقد يكتفون بدورة واحدة من العلاج بحصر العصب أو العلاج الطبيعيّ ليزول ما لديهم من ألمٍ تماماً، أمّا إن لم يستجب الألم لكلّ ذلك فهناك أساليب مُتعدّدة أخرى من العلاجات الباضعة التي أظهرت فعاليّتها ضدّ الألم المذكور، منها:

- بضع الجذر العصبيّ.

- افتكاك العصب.

- زرع منبّه للعصب القَذالِيّ، وهو عبارة عن أداة مشابهة للمنظّم تُنبّه العصب بالكهرباء؛ حيث تُبدّل الشّعور بالألم بالشّعور بالوخز.

- حقن العصب بجرعةٍ صغيرة من مادة سامّة.

- حرق العصب بمسبار الموجات الراديويّة.

يُذكر أنّ أيّ إجراءٍ طبيّ يؤدي إلى موت العصب من المرجّح أن يؤدّي إلى خدران فروة الرأس لدرجةٍ ما.

الوقاية من الصّداع في خلفيّة الرّأس:

تُعدّ الوقاية من الصداع في خلفيّة الرأس أمراً صعباً كون السبب وراءها ليس مَعروفاً دائماً، لكنّ معرفة الأسباب التي تؤدي إلى حدوث توتّر عضلات العنق وتجنّب ما يُفضي إليها يُعدان أمرين مهمّين للوقاية من تلك الحالة.

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