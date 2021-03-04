وجوب العناية بالموظفين أثناء السفر في حالات عدم الاستقرار

مقالة بقلم إيما شكسبير المدير الإقليمي لشركة "إس إيه بي كونكر":فرضت جائحة كورونا على البشرية جمعاء العديد من القيود للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك تعليق السفر بغرض العمل. وبالرغم من أن الأزمة لم تنتهِ بعد، فقد بدأ الخبراء في الحديث عن انتعاش مرتقب في سفر الأعمال.

لذا تجد الشركات أنفسها بحاجة إلى إعادة النظر في ممارسات السفر الحالية وتقييم كيفية الوفاء بواجب رعاية موظفيها وعملائها عندما تبدأ في التخطيط لدورة الأعمال المستقبلية.

استخدم أدوات جديدة للعودة إلى السفر

دراسة استطلاعية حديثة أجريت بتكليف من شركة "إس إيه بي كونكر" أظهر أن 96 بالمئة من مسافري الأعمال حدّدوا مقياسًا واحدًا على الأقل اعتبروا تنفيذ شركتهم له عند استئناف السفر بالغ الأهمية، في حين قال 18 بالمئة إنهم سيبحثون عن أدوار جديدة سواء داخل شركاتهم أو خارجها، لا تتطلب السفر، إذا لم تتخذ شركاتهم التدابير اللازمة لضمان واجب الرعاية للموظفين أثناء السفر. وبالرغم من ذلك، وضع مسافرو الأعمال "الشعور بالإثارة" في المرتبة الثانية عندما سئلوا عن مشاعرهم بشأن العودة إلى السفر، ما يدلّ على وجود رغبة مستمرة في السفر إذا كان سيتمّ بطريقة آمنة.

أولًا، ينبغي للشركات الرجوع إلى أحدث الإرشادات الصادرة عن الحكومات المحلية والمتعلقة بالصحة والسلامة العامة، وسياسات إلغاء التعامل مع مقدمي خدمات السفر، وإرشادات السفر الجديدة.

وثمّة تطبيقات خاصة بالسفر ذات مزايا جديدة، مثل تطبيق TripIt Pro الذي يتيح للمسافرين الاطلاع على نتائج تقييم سلامة المناطق التي يزورونها، والتي تظهر درجات السلامة من 1 إلى 100 في مختلف الأحياء السكنية حول العالم، والتي تمثل مخاطر من المنخفضة إلى العالية.

التخطيط للسلامة قبل السفر

الأدوات التقنية قادرة بالتأكيد على مساعدتنا في التخطيط لرحلة أكثر أمانًا، لكن يظلّ من الضروري للشركات وضع سياسة واضحة بشأن تدابير سلامة الموظفين.

يمكن أن يشمل ذلك تزويد فريق العمل بالأدوات والمعلومات التي يحتاج إليها أثناء السفر، بدءًا مما يجب فعله في حالة المرض، مرورًا بالحفاظ على السفر بدون تلامس قدر الإمكان، كإنجاز المدفوعات بطريقة غير تلامسية والاعتماد على حلول النفقات المؤتمتة وما إلى ذلك، وصولًا إلى أدوات الهاتف المحمول التي تقدّم التحديثات بشأن أية تغييرات على الرحلات وسلامة المناطق التي يزورونها.

ومن خلال التشاور مع الخبراء وإجراء تقييم شامل للمخاطر، تستطيع الشركات بناء قراراتها على الحقائق بدل المشاعر، على أن الاعتبارين الأساسيين هنا يشملان سفر الأفراد والبيئات التي سيعملون فيها.

ولا بدّ من الأخذ في الاعتبار سياسات مثل العمل مؤقتًا من المنزل بعد كل رحلة سفر، والاعتماد على حلول رقمية لأتمتة تقارير النفقات، لا يحتاج الموظفون معها إلى جمع الإيصالات الورقية والاحتفاظ بها.

تغيير السفر ليناسب المستقبل

إن التكيّف مع المعايير الجديدة للسفر، والتوسع في توظيف الحلول البرمجية المناسبة، يمكّن مديري السفر من ضمان استمرارية العائد من استثماراتهم على الشركات والموظفين والقطاعات التي يخدمونها.

على أن الأهمّ في عالم ما بعد الجائحة يتمثل في حاجة أرباب العمل إلى القيادة بالتعاطف، إذ لم يكن تعامل مديري السفر مع الموظفين المسافرين أكثر أهمية من أي وقت مضى، فالمطلوب منهم اليوم الاستماع إليهم، والتعرّف على مخاوفهم وما يحتاجون إليه من برنامج سفرهم لضمان تحقيق أعلى مستوى ممكن من واجب الرعاية.

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