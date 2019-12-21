5 أضرار لتناول فيتامينات الشعر.. قد تؤدي للموت

تؤثر فيتامينات الشعر دائما على المعدة كما أنها تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، وقد يكون من النادر حدوث آثار جانبية سيئة عند تناول فيتامينات الشعر، إلا أن تلك الآثار يمكن أن تصل إلى حد الموت، حيث تظهر علامات مثل الطفح الجلدي والقشعريره وغيرها الكثير من ضمن أضرار تناول فيتامينات الشعر.

أضرار تناول فيتامينات الشعر:



1- قد يحدث إمساك أو إسهال أو اضطراب في المعدة، غالبا ما تكون تلك الآثار مؤقتة وقد تختفي ولكن فى حال استمرارها لابد من استشارة الطبيب المختص.