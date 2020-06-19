وسط انتشار الكورونا.. نصائح لحماية كبار السن

حرص وزارة الصحة العامة منذ بداية الجائحة على تقديم إرشادات ونصائح طبية للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا في حالة الإصابة به وفي هذا الإطار خصصت الصحة جزء من نشراتها وحملاتها التوعوية لتقديم النصح والإرشاد الصحي لكبار السن على اعتبار أنهم من الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض.

وقالت وزارة الصحة العامة مخاطبة كبار السن: إذا كان عمرك يزيد على 65 عامًا، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل طبية مسبقة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، والسرطان، فقد تواجه أعراضًا أكثر شدة ومن المرجح أن تحتاج إلى رعاية مركّزة في المستشفى إذا أصبت بالعدوى مشيرة إلى أن هناك عددا من الإجراءات التي يجب أن يتبعها كبار السن لحماية أنفسهم هي:

- اتباع تعليمات وزارة الصحة العامة عن طريق تطبيق التباعد الجسدي، والبقاء في المنزل، وتجنب التجمعات ومناطق الازدحام والحدائق وملامسة الأسطح.

- الامتناع عن استقبال الزوار- وهذا يعني عدم استقبال أفراد الأسرة والأصدقاء، بما في ذلك الأطفال الصغار، فعلى الرغم من أن الأطفال قد لا يمرضون، إلا أنهم قد يكونون حاملين للفيروس

- تجنب مشاركة مناطق المعيشة مع أفراد الأسرة- ومحاولة البقاء في غرفة منفصلة عن بقية أفراد الأسرة والحرص على استخدام حمام منفصل.

- المحافظة على مسافة بينه وبين الآخرين- مسافة مترين (2) على الأقل بينه وبين أي شخص من حوله

- تجنب الاتصال الجسدي بالآخرين- الامتناع عن التقبيل أو المصافحة أو المعانقة عند التحية

- المحافظة على بيئة نظيفة - تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر وبانتظام

- التأكد من اتباع عمال المنزل الممارسات الجيدة والسليمة - إذا كان لدي أحد كبار السن عمال منزليين /أو طاقم تمريض خاص، فعليه التأكد من التزامهم ببروتوكولات وإجراءات النظافة الصارمة الخاصة بغسل اليدين والطلب منهم وضع قناع عند الاقتراب منه.

- تجنب لمس العينين والأنف والفم (أو التأكد من غسل يديه قبل وبعد)

- النظافة الشخصية مهمة للغاية في فترة تفشي الفيروس. فعلى كبار السن غسل أيديهم بانتظام بالماء والصابون. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يقومون بتنظيف أيديهم بسائل كحولي (60 % نسبة كحول) أو مطهر.