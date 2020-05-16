وسط انتشار الكورونا.. نصائح هامة يجب اتباعها عند زيارة كبار السن

نشرت وزارة الصحة مجموعة من النصائح ينبغي أن يتبعها الجميع عند زيارة كبار السن ووصفت الوزارة في بيان نشرته عبر صحفتها على موقع "فيسبوك" أن تلك النصائح حيوية، لأن كبار السن، هم الفئات الأكثر خطورة وتضررا من فيروس كورونا المستجد.