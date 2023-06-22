البوابة - بلح البحر من المأكولات البحرية اللذيذة والمتعددة الاستخدامات التي يمكن طهيها بعدة طرق. فيما يلي بعض وصفاتي المفضلة لتحضير بلح البحر.



وصفاتنا المفضلة لطبخ بلح البحر

بلح البحر المطهو على البخار في مرق النبيذ الأبيض

هذه وصفة كلاسيكية وسهلة التحضير ومثالية لمحبي المأكولات البحرية. يُطهى بلح البحر على البخار في مرق لذيذ مصنوع من النبيذ الأبيض والثوم والكراث. قدميها مع الخبز المقرمش لامتصاص العصائر اللذيذة.

بلح البحر بصلصة الطماطم الكريمية

هذه نسخة اسهل من بلح البحر المطهو على البخار ، مع صلصة طماطم غنية ودسمة. تتكون الصلصة من الطماطم والثوم والنبيذ الأبيض والقشدة. إنه مثالي لمناسبة خاصة أو عشاء رومانسي.

بلح البحر البروفنسال

هذه وصفة مستوحاة من المطبخ الفرنسي وهي مليئة بالنكهة. يُطهى بلح البحر في مرق مصنوع من النبيذ الأبيض والطماطم والشمر والزيتون. إنه طبق لذيذ وشهي ومثالي ليوم الشتاء البارد.

بلح البحر التايلاندي

هذه وصفة لذيذة وغريبة ومثالية لتغيير السرعة. يتم طهي بلح البحر في مرق مصنوع من حليب جوز الهند والفلفل الحار التايلاندي وعشب الليمون. إنه طبق لذيذ وسهل التحضير ومن المؤكد أنه سيثير إعجاب ضيوفك.

بلح البحر مع لينجويني

هذه وجبة من وعاء واحد مثالية لعشاء سريع وسهل خلال أيام الأسبوع. يُطهى بلح البحر في مرق مصنوع من النبيذ الأبيض والثوم والكراث. يُطهى اللينجويني بشكل منفصل ثم يُقلب مع بلح البحر والمرق. إنه طبق لذيذ ومرضي ومن المؤكد أنه سيرضي الجميع على المائدة.

هذه مجموعة من الوصفات المفضلة ولكن هناك العديد من وصفات بلح البحر اللذيذة المتوفرة. لذا في المرة القادمة التي تبحث فيها عن طبق من المأكولات البحرية لتحضيره ، تأكد من تجربة إحدى هذه الوصفات.



فيما يلي بعض النصائح لطهي بلح البحر:

اشترِ بلح البحر الطازج دائمًا. يجب أن يكون الصدف مغلقاً بإحكام وله رائحة نقية.

تخلص من أي بلح البحر مفتوح أو متصدع.

افرك بلح البحر جيدًا تحت الماء الجاري البارد.

إذا كنت تستخدم بلح البحر المجمد ، قم بإخراجه من الفريزر في الليلة السابقة.

لطهي بلح البحر ، قم بطهيه على البخار في قدر كبير مع غطاء على نار متوسطة. أضف القليل من النبيذ الأبيض أو المرق إلى القدر.

اطه بلح البحر لمدة 5-7 دقائق ، أو حتى يتم فتحه بالكامل.

قدم بلح البحر على الفور مع الخبز المقرمش لامتصاص العصائر اللذيذة.

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