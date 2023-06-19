البوابة - يتم الاحتفال بيوم عيد الأب في الوطن العربي يوم الأربعاء 18 يونيو 2023، بينما تحتفل الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى حول العالم بعيد الأب يوم الأحد الثالث من شهر يونيو. ولقد تم اختيار تاريخ عيد الأب لأنه يصادف منتصف الصيف ، حيث تتمكن العديد من العائلات من الالتقاء. إنه يوم نحتفي فيه بكل الآباء والشخصيات الأبوية في حياتنا ، ونبين لهم مدى تقديرنا لهم.

هناك طرق عديدة ومختلفة للاحتفال بعيد الأب. يحب بعض الناس الخروج لتناول الطعام ، بينما يفضل البعض الآخر البقاء في المنزل والقيام بشيء مميز معًا. تشمل بعض الأنشطة الشعبية الشواء أو ممارسة الألعاب أو المشي. بغض النظر عن الطريقة التي تختارها للاحتفال، تأكد من إخبار والدك بمدى حبك له وتقديره. انه يستحق ذلك! اليوم سنقدم لكم أفكار شهية لإعداد الفطور للآباء في المنزل:

6 أفكار فطور شهية لتقدمها لوالدك في عيد الأب

يمكنك تحضير هذه الأصناف في البيت:

فطائر بانكيك: تعتبر من الوصفات الشعبية والمفضلة لدى الكثير من الناس، يمكنك اختيار المكونات الإضافية حسب رغبتك. جرب إضافة الفواكه الطازجة مثل الفراولة والتوت الأزرق أو رقائق الشوكولاتة أو النوتيلا. الوافل: تعد خيار إفطار كلاسيكي آخر ، ومن السهل تحضيرها في المنزل. يمكنك تقديمها مع الكريمة المخفوقة وشراب الشوكولاتة والفاكهة. التوست الفرنسي: التوست الفرنسي هو خيار إفطار لذيذ وغني. يمكنك صنعه من خبز التوست العادي باستخدام نكهة ممتعة ، مثل القرفة والزبيب. هاش براون: هاش براون خيار إفطار شهي ومشبع. يمكنك صنعه من الصفر أو استخدام النوع المجمد. يقدم مع البيض واللحم المقدد واي توابل مفضلة لديك. أومليت: الأومليت هو خيار فطور متنوع يمكنك تخصيصه حسب رغبة والدك. أضف الجبن أو الخضار أو اللحوم المفضلة لديه. بوريتو الفطور: ساندويتش البوريتو طريقة رائعة لبدء يومك أثناء التنقل. عبئه بمكونات الإفطار المفضلة لوالدك ، مثل البيض ولحم المقدد والجبن والصلصة.



بغض النظر عما تختاره ، تأكد من تقديمه مع فنجان من القهوة أو الشاي. ولا تنس أن تضيف بطاقة تعبر فيها عن حبك وتقديرك. من المؤكد أن والدك سيحب الاستيقاظ على وجبة فطور لذيذة في عيد الأب!

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