وصفات احتفالية: بطاطا بارميزان بالثوم والفرن تُعد بطاطا الثوم والبارميزان المخبوزة بالفرن طبقًا جانبيًا مثاليًا لأي برجر أو ساندويتش أو مجرد طبق شهي!
وصفات احتفالية: بطاطا بارميزان بالثوم والفرن
المكونات:
حبتا بطاطا خمري (حوالي رطل لكل منهما)
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقتان صغيرتان من الأوريجانو المجفف
½ ملعقة صغيرة مسحوق ثوم
½ ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الطازج
2 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشور
الطريقة:
- سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت. اغسلي البطاطا جيداً ثم قطعيها إلى بطاطا بعرض بوصة.
- ضعي البطاطا المقلية في وعاء كبير وأضيفي زيت الزيتون والأوريغانو ومسحوق الثوم والملح والفلفل والبارميزان. قلبي البطاطس حتى تتغطى بالزيت والتوابل.
- انشري البطاطا المقلية على صينية خبز كبيرة مغطاة بورق زبدة.
- تُخبز البطاطا المقلية لمدة 30 دقيقة تقريبًا أو حتى تحمر جيدًا ، مع التحريك مرة واحدة في منتصف الطريق.
- يقدم ساخنا! مع بقدونس مفروم ورشة بارميزان.