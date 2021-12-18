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وصفات احتفالية: بطاطا بارميزان بالثوم والفرن

منشور 18 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 03:00
وصفات احتفالية: بطاطا بارميزان بالثوم والفرن
وصفات احتفالية: بطاطا بارميزان بالثوم والفرن

وصفات احتفالية: بطاطا بارميزان بالثوم والفرن تُعد بطاطا الثوم والبارميزان المخبوزة بالفرن طبقًا جانبيًا مثاليًا لأي برجر أو ساندويتش أو مجرد طبق شهي!

وصفات احتفالية: بطاطا بارميزان بالثوم والفرن

المكونات:

وصفات احتفالية: بطاطا بارميزان بالثوم والفرن

حبتا بطاطا خمري (حوالي رطل لكل منهما)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقتان صغيرتان من الأوريجانو المجفف

½ ملعقة صغيرة مسحوق ثوم

½  ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الطازج

2 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشور

الطريقة:

 

  • سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت. اغسلي البطاطا جيداً ثم قطعيها إلى بطاطا بعرض بوصة.
  • ضعي البطاطا المقلية في وعاء كبير وأضيفي زيت الزيتون والأوريغانو ومسحوق الثوم والملح والفلفل والبارميزان. قلبي البطاطس حتى تتغطى بالزيت والتوابل.
  • انشري البطاطا المقلية على صينية خبز كبيرة مغطاة بورق زبدة.
  • تُخبز البطاطا المقلية لمدة 30 دقيقة تقريبًا أو حتى تحمر جيدًا ، مع التحريك مرة واحدة في منتصف الطريق.
  • يقدم ساخنا! مع بقدونس مفروم ورشة بارميزان.

وصفات احتفالية: مبروشة التوت البري

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