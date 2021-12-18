وصفات احتفالية: بطاطا بارميزان بالثوم والفرن

سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت. اغسلي البطاطا جيداً ثم قطعيها إلى بطاطا بعرض بوصة

سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت. اغسلي البطاطا جيداً ثم قطعيها إلى بطاطا بعرض بوصة .

سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت. اغسلي البطاطا جيداً ثم قطعيها إلى بطاطا بعرض بوصة .

سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت. اغسلي البطاطا جيداً ثم قطعيها إلى بطاطا بعرض بوصة .

سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت. اغسلي البطاطا جيداً ثم قطعيها إلى بطاطا بعرض بوصة .