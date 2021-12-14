وصفات احتفالية: مبروشة التوت البري

في قدر على نار متوسطة ، اخلطي التوت البري والسكر الأبيض والماء. يُطهى مع التحريك من حين لآخر حتى يصبح المزيج سميكًا ، حوالي 15 دقيقة. يرفع عن النار ويوضع جانبا ليبرد .