وصفات احتفالية: مبروشة التوت البري حلوى طفولتي المفضلة انها قطع لذيذة لاذعة وحلوة في نفس الوقت. من السهل تجميعها وستكون رائحة منزلك رائعة أثناء الخبز!
وصفات احتفالية: مبروشة التوت البري
المكونات:
1 (12 أونصة) علبة توت بري كامل
1 كوب سكر أبيض
نصف كوب ماء
1 (18.25 أونصة) عبوة من خليط الكيك الأصفر
نصف كوب زبدة مذابة
2 بيض
1 كوب شوفان
1 كوب سكر بني فاتح
1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
الطريقة:
- في قدر على نار متوسطة ، اخلطي التوت البري والسكر الأبيض والماء. يُطهى مع التحريك من حين لآخر حتى يصبح المزيج سميكًا ، حوالي 15 دقيقة. يرفع عن النار ويوضع جانبا ليبرد.
- سخني الفرن مسبقًا إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية).
- في وعاء كبير ، اخلطي خليط الكيك مع الزبدة المذابة والبيض. أضيفي الشوفان والسكر البني والزنجبيل والقرفة. ضعي حوالي 1 1/2 كوب من الخليط جانباً ، ووزعي الباقي في قاع طبق خبز 9x13 بوصة. قومي بتعبئته لتشكيل قشرة صلبة، والحصول عليها بشكل متساوٍ قدر الإمكان. انشر خليط التوت البري المبرد فوق القشرة. رشي قطعًا متبقية من الخليط وضعيها بالتساوي فوق طبقة التوت البري.
- تُخبز لمدة 35 إلى 40 دقيقة في فرن مُسخن مسبقًا ، حتى يتحول لون سطحها إلى اللون البني الفاتح. تبرد في المقلاة لمدة 40 دقيقة قبل تقطيعها إلى شرائح.