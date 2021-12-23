وصفات احتفالية: تارت التفاح الفرنسية

يقطع التفاح الى ارباع التفاح، ويرص في قاع الصينية ويدهن بالزبدة والسكر في نمط دائري

يقطع التفاح الى ارباع التفاح، ويرص في قاع الصينية ويدهن بالزبدة والسكر في نمط دائري .

يقطع التفاح الى ارباع التفاح، ويرص في قاع الصينية ويدهن بالزبدة والسكر في نمط دائري .

يقطع التفاح الى ارباع التفاح، ويرص في قاع الصينية ويدهن بالزبدة والسكر في نمط دائري .

يقطع التفاح الى ارباع التفاح، ويرص في قاع الصينية ويدهن بالزبدة والسكر في نمط دائري .