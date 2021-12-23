وصفات احتفالية: تارت التفاح الفرنسية وصفة فرنسية رائعة وشهية وذات رائحة مميزة للغاية، بالزبدة، والتفاح، والسكر يمكنك صنع هذه الحلويات والاستمتاع بنكهتها مع ضيوفك هذا العيد.
وصفات احتفالية: تارت التفاح الفرنسية
المكونات:
3 ملاعق طعام زبدة
¾ كوب سكر أبيض
3 تفاح غراني سميث كبيرة - مقشرة
1 ملعقة طعام من الدقيق لجميع الأغراض
1 فطيرة مجمدة جاهزة للخبز
الطريقة:
- يسخن الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت (220 درجة مئوية).
- تغلف صينية الفرن بالزبدة. وترش بالسكر بالتساوي على الجزء العلوي من الزبدة.
- يقطع التفاح الى ارباع التفاح، ويرص في قاع الصينية ويدهن بالزبدة والسكر في نمط دائري.
- توضع الصينية على درجة حرارة متوسطة وتطهى حتى يذوب الزبد ويذوب السكر ويبدأ في الكرملة. واصل الطهي حتى يلين التفاح ويبدأ الكراميل بالتحول إلى اللون البني، من 10 إلى 12 دقيقة. ارفعه من الحرارة.
- ترش الطاولة بالطحين وتفرد العجين في دائرة 11 بوصة. تقرص الحواف لعمل كشكش.
- توضع العجينة على التفاح وتثنى الحواف حول التفاح.
- تخبز في فرن مسخن حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا، حوالي 20 دقيقة. تترك لتبرد لمدة 5 دقائق. يوضع طبق على الجزء العلوي من المقلاة وبعناية تقلب لاطلاق سراح التارت. يكشط أي أجزاء متبقية من التفاح وترتب على العجينة.
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