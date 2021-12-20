وصفات احتفالية: دجاج مشوي بالفرن مع الخضار

رتب الرف في الثلث السفلي من الفرن مع عدم وجود رفوف فوقه ؛ سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت. ضعي البطاطا والجزر والزعتر وإكليل الجبل في مقلاة عميقة آمنة في الفرن. يتبل بالملح والفلفل ويصب 1 كوب من المرقة. افركي جلد الدجاج

رتب الرف في الثلث السفلي من الفرن مع عدم وجود رفوف فوقه ؛ سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت. ضعي البطاطا والجزر والزعتر وإكليل الجبل في مقلاة عميقة آمنة في الفرن. يتبل بالملح والفلفل ويصب 1 كوب من المرقة. افركي جلد الدجاج بزيت الزيتون ، ثم تبليه بالملح والفلفل. ضعي صدور الدجاج فوق الخضار .

رتب الرف في الثلث السفلي من الفرن مع عدم وجود رفوف فوقه ؛ سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت. ضعي البطاطا والجزر والزعتر وإكليل الجبل في مقلاة عميقة آمنة في الفرن. يتبل بالملح والفلفل ويصب 1 كوب من المرقة. افركي جلد الدجاج بزيت الزيتون ، ثم تبليه بالملح والفلفل. ضعي صدور الدجاج فوق الخضار .

رتب الرف في الثلث السفلي من الفرن مع عدم وجود رفوف فوقه ؛ سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت. ضعي البطاطا والجزر والزعتر وإكليل الجبل في مقلاة عميقة آمنة في الفرن. يتبل بالملح والفلفل ويصب 1 كوب من المرقة. افركي جلد الدجاج بزيت الزيتون ، ثم تبليه بالملح والفلفل. ضعي صدور الدجاج فوق الخضار .

رتب الرف في الثلث السفلي من الفرن مع عدم وجود رفوف فوقه ؛ سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت. ضعي البطاطا والجزر والزعتر وإكليل الجبل في مقلاة عميقة آمنة في الفرن. يتبل بالملح والفلفل ويصب 1 كوب من المرقة. افركي جلد الدجاج بزيت الزيتون ، ثم تبليه بالملح والفلفل. ضعي صدور الدجاج فوق الخضار .

يشوى الدجاج مع سكب العصائر فوقه كل 20 دقيقة حتى لا يجف اللحم، حوالي 60 إلى 75 دقيقة أو حتى تصل درجة الحرارة الداخلية إلى 165 درجة فهرنهايت. انقلي الدجاج إلى طبق ، وصفي العصائر من تجويف الدجاج في المقلاة. تُرفع الخضار وترتب حول الدجاج في طبق التقديم

يشوى الدجاج مع سكب العصائر فوقه كل 20 دقيقة حتى لا يجف اللحم، حوالي 60 إلى 75 دقيقة أو حتى تصل درجة الحرارة الداخلية إلى 165 درجة فهرنهايت. انقلي الدجاج إلى طبق ، وصفي العصائر من تجويف الدجاج في المقلاة. تُرفع الخضار وترتب حول الدجاج في طبق التقديم .

يشوى الدجاج مع سكب العصائر فوقه كل 20 دقيقة حتى لا يجف اللحم، حوالي 60 إلى 75 دقيقة أو حتى تصل درجة الحرارة الداخلية إلى 165 درجة فهرنهايت. انقلي الدجاج إلى طبق ، وصفي العصائر من تجويف الدجاج في المقلاة. تُرفع الخضار وترتب حول الدجاج في طبق التقديم .

يشوى الدجاج مع سكب العصائر فوقه كل 20 دقيقة حتى لا يجف اللحم، حوالي 60 إلى 75 دقيقة أو حتى تصل درجة الحرارة الداخلية إلى 165 درجة فهرنهايت. انقلي الدجاج إلى طبق ، وصفي العصائر من تجويف الدجاج في المقلاة. تُرفع الخضار وترتب حول الدجاج في طبق التقديم .

يشوى الدجاج مع سكب العصائر فوقه كل 20 دقيقة حتى لا يجف اللحم، حوالي 60 إلى 75 دقيقة أو حتى تصل درجة الحرارة الداخلية إلى 165 درجة فهرنهايت. انقلي الدجاج إلى طبق ، وصفي العصائر من تجويف الدجاج في المقلاة. تُرفع الخضار وترتب حول الدجاج في طبق التقديم .