وصفات احتفالية: دجاج مشوي بالفرن مع الخضار استخدم مقلاة واحدة فقط لتحضير طبق الدجاج المشوي بالكامل مع الجزر المحمص والبطاطا ومرق الأعشاب الكريمية.
وصفات احتفالية: دجاج مشوي بالفرن مع الخضار
المكونات:
نصف كيلو بطاطس حمراء صغيرة مقطعة إلى نصفين
2 جزر كبير ، مقطع قطريًا إلى دوائر طولها 1/2 بوصة
2 أغصان زعتر طازج
2 غصن من إكليل الجبل الطازج
ملح وفلفل حسب الذوق
2 كوب مرقة دجاج غير مملح
1 (4.5 باوند) دجاجة كاملة
1 ملعقة طعام زيت زيتون
2 ملاعق كبيرة دقيق لجميع الأغراض
1 ملعقة كبيرة كريمة ثقيلة (اختياري)
الطريقة:
- رتب الرف في الثلث السفلي من الفرن مع عدم وجود رفوف فوقه ؛ سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت. ضعي البطاطا والجزر والزعتر وإكليل الجبل في مقلاة عميقة آمنة في الفرن. يتبل بالملح والفلفل ويصب 1 كوب من المرقة. افركي جلد الدجاج بزيت الزيتون ، ثم تبليه بالملح والفلفل. ضعي صدور الدجاج فوق الخضار.
- يشوى الدجاج مع سكب العصائر فوقه كل 20 دقيقة حتى لا يجف اللحم، حوالي 60 إلى 75 دقيقة أو حتى تصل درجة الحرارة الداخلية إلى 165 درجة فهرنهايت. انقلي الدجاج إلى طبق ، وصفي العصائر من تجويف الدجاج في المقلاة. تُرفع الخضار وترتب حول الدجاج في طبق التقديم.
- يُغلى المرق على نار متوسطة. يضاف الدقيق ويخفق باستمرار لمدة 1 دقيقة. أضيفي كوبًا من المرقة واخفقيها حتى يصبح ناعماً. يُترك على نار خفيفة حتى يصبح سميكًا ، حوالي دقيقتين. إذا كان سميكًا جدًا ، اخفقي في مرقة إضافية 2 ملعقة كبيرة. في كل مرة حتى يتم الوصول إلى الكثافة المطلوبة. أضيفي الكريمة حسب الرغبة وتبليها بالملح والفلفل حسب الرغبة. تقطع الدجاج وتقدم مع الخضار والمرق.
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